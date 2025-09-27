Hãng xe lớn thứ 3 châu Âu chọn tỉnh cách Hà Nội 150km làm 'quê hương': Bàn đạp bước ra toàn Đông Nam Á

Cách Hà Nội khoảng 150 km về hướng đông có một nhà máy lắp ráp ô tô, mang nhiều kỳ vọng dẫn đầu thị trường ở cả Việt Nam và khu vực của một thương hiệu châu Âu. Đó là Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng, nơi lắp ráp các mẫu xe Skoda để phân phối cho thị trường Việt Nam, và trong tương lai là cả khu vực Đông Nam Á.

Trên thực tế, đây là nhà máy xe Skoda đầu tiên và hiện là duy nhất tại khu vực Đông Nam Á, mang ý nghĩa chiến lược quan trọng khi không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu sang các nước trong khu vực.

Đáng chú ý, Skoda là một trong những hãng xe lớn nhất tại châu Âu. Tính riêng nửa đầu năm 2025, Skoda đã bàn giao hơn 400.000 xe cho người tiêu dùng ở khu vực châu Âu, xếp thứ 3 về mặt doanh số.

Xưởng hàn bên trong Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng.

Công trình được xây dựng tại Khu công nghiệp Việt Hưng (Quảng Ninh), có diện tích khoảng 36,5 ha với tổng vốn đầu tư vào khoảng 500 triệu USD. Công suất thiết kế đạt 120.000 xe mỗi năm. Cùng với hệ thống hạ tầng đồng bộ của tổ hợp Thành Công Việt Hưng (TCVH), nhà máy đóng vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị công nghiệp ô tô tại Quảng Ninh.

Với đặc thù là cơ sở sản xuất duy nhất của Skoda ở Đông Nam Á, nhà máy này được kỳ vọng trở thành bàn đạp để thương hiệu mở rộng sự hiện diện tại một thị trường có hơn 600 triệu dân. Ngoài ra, định hướng lâu dài còn bao gồm kế hoạch sản xuất xe điện sau năm 2026. Việc đặt cơ sở tại Quảng Ninh giúp tận dụng vị trí địa lý thuận lợi cho xuất khẩu thông qua hệ thống cảng biển, đồng thời gắn kết với chiến lược phát triển công nghiệp của địa phương.

Tham vọng dẫn đầu thị trường xe Việt Nam

Ngay từ năm 2025, nhà máy đã bắt đầu cho xuất xưởng các mẫu xe đầu tiên. Tới 28/6/2025, mẫu Skoda Kushaq chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Đây là dòng xe gầm cao hạng B, sử dụng khung gầm MQB do Tập đoàn Volkswagen phát triển. Kushaq được định vị cạnh tranh với các mẫu xe phổ biến trong phân khúc như Toyota Yaris Cross hay Hyundai Creta.

Kushaq và Slavia là hai mẫu xe đầu tiên mang thương hiệu Skoda được lắp ráp tại Việt Nam.

Tiếp tới 11/9/2025, mẫu sedan Skoda Slavia ra mắt. Đây là sản phẩm chiến lược thứ hai, thuộc phân khúc sedan hạng B, tập trung vào nhu cầu phổ biến của người dùng trong nước. Cả hai mẫu xe này đều được lắp ráp trực tiếp tại nhà máy Quảng Ninh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa cam kết sản xuất nội địa.

Ngoài Kushaq và Slavia, Skoda Việt Nam hiện đang phân phối các mẫu nhập khẩu như Kodiaq và Karoq, giúp hoàn thiện dải sản phẩm từ SUV cỡ lớn, SUV cỡ trung cho tới các dòng gầm cao hạng B và sedan hạng B. Với sự tham gia của nhà máy Quảng Ninh, các sản phẩm dần được nội địa hóa nhằm gia tăng tính cạnh tranh về giá và tiếp cận khách hàng rộng rãi hơn.

Xe Skoda lắp ráp tại Việt Nam sẽ xuất khẩu sang nhiều nước trong khu vực.

Hiện nay, Tổ hợp Thành công Việt Hưng đang tham gia Triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Gian hàng của nhà máy Skoda Việt Nam đã thu hút đông đảo khách tham quan nhờ khu trưng bày kỹ thuật khung gầm MQB và hoạt động trải nghiệm lái thử toàn bộ dải xe Skoda đang có mặt tại Việt Nam, gồm Kodiaq, Karoq, Kushaq và Slavia.

Khách hàng được tiếp cận sản phẩm theo quy trình chuyên nghiệp, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản.

Gian hàng của TC Motor với xe Skoda tại sự kiện.

Phát biểu tại triển lãm, đại diện TC Group nhấn mạnh nhà máy và tổ hợp TCVH là dự án trọng điểm, đóng vai trò động lực phát triển ngành công nghiệp ô tô tại Quảng Ninh. Các sản phẩm xuất xưởng tại đây đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu, hướng tới phục vụ không chỉ nhu cầu trong nước mà còn cả thị trường khu vực.

Đồng thời, dự án thể hiện sự hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Cộng hòa Séc, góp phần vào quan hệ hợp tác song phương.

Ngoài hoạt động sản xuất, TCVH cũng đang đầu tư các hạng mục phụ trợ như kho logistics, đường thử, trạm cấp nhiên liệu, nhà máy động cơ, hàn, dập và các cơ sở công nghiệp phụ trợ khác. Tổ hợp hướng tới trở thành trung tâm sản xuất ô tô hoàn chỉnh, với năng lực sản xuất cao, tạo ra nhiều việc làm ổn định, đóng góp vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Quảng Ninh theo hướng công nghiệp hóa.



