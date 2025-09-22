HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hàng trăm người xuyên đêm tìm bé gái 18 tháng tuổi mất tích bí ẩn ở Nghệ An

Trần Lộc/VTC News |

Bé gái 18 tháng tuổi ở xã Trung Lộc (Nghệ An) mất tích khi đang chơi trước cổng nhà, hàng trăm người dân cùng công an xuyên đêm tìm kiếm.

Đêm 21/9, Công an xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng cùng hàng trăm người dân đang khẩn trương tìm kiếm bé Tạ Quỳnh A. (18 tháng tuổi, trú xã Trung Lộc) sau khi cháu mất liên lạc.

Bé Tạ Quỳnh A. mất tích bí ẩn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, bé A. chơi trước cổng nhà ở xóm 5, xã Trung Lộc. Chỉ 15 phút sau, gia đình không thấy cháu đâu, đã lập tức tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Ngay sau đó, vụ việc được báo lên cơ quan công an.

Trong đêm, công an địa phương phối hợp với người dân tỏa đi nhiều hướng, rà soát từng ngõ ngách, ao hồ, khu dân cư nhưng đến gần nửa đêm vẫn chưa có tung tích.

Công an xã Trung Lộc đã phát thông báo khẩn, kêu gọi bất kỳ cá nhân, tổ chức nào phát hiện hoặc đang cưu mang cháu bé liên hệ ngay gia đình hoặc Trưởng Công an xã Trung Lộc qua số điện thoại 0915.001.379 để phối hợp xử lý.

