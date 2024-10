Hàng trăm hành khách la hét thất thanh khi du thuyền đi qua gầm cầu con sông huyền thoại ở Thái Lan

Mới đây, một đoạn video ghi lại giây phút thót tim trong chuyến du lịch trên sông Chao Phraya (Bangkok, Thái Lan) đã được đăng tải và lập tức thu hút hàng triệu lượt xem. Tờ Bangkok Post cho biết do mực nước dâng cao, chiếc du thuyền được cho chở hàng trăm hành khách tưởng chừng đã va chạm vào một cây cầu.

Khi chiếc du thuyền đến gần, nhân viên đã yêu cầu các hành khách phải đồng loạt cúi người. Nhiều tiếng thét thất thanh vang lên khi chiếc du thuyền đi qua. May mắn khi không có vụ va chạm nào và tất cả những người có mặt đều bình yên vô sự.

Khoảnh khắc du thuyền tại Thái Lan suýt va chạm vào một chiếc cầu

Những người có mặt trên du thuyền phải đồng loạt cúi người để tránh va chạm

“Trải nghiệm nhớ đời”, một người bình luận.

“Tôi đã nín thở khi chiếc duy thuyền đi qua cầu. Thật nhẹ nhõm khi mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát”, tài khoản khác cho hay.

Theo OneIndia, nguyên nhân khiến mực nước sông Chao Phraya dâng cao là do ảnh hưởng của những cơn mưa lớn trong thời gian qua. Mực nước dâng cao ở sông Chao Phraya dâng cao làm gia tăng mối lo ngại về vấn đề an toàn. Chính quyền địa phương đã yêu cầu khác du lịch và người dân phải thận trọng, chú ý đến cảnh báo do cơ quan chuyên trách đưa ra.