Theo ông Đinh Bá Thành, hai đêm nhạc Anh trai say hi ở Mỹ Đình dự kiến đón hơn 100.000 khán giả, vượt concert Born Pink của BlackPink tại Hà Nội (hơn 63.000 khán giả). Giá vé đêm nhạc Anh trai say hi dao động từ 500.000 đồng đến 10 triệu đồng. Hạng cao nhất được phục vụ ăn uống, giao lưu cùng các nghệ sĩ. Ảnh: BTC.