Hàng ngàn nhân viên y tế phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh là sự kiện trọng đại được người dân cả nước chờ đợi. Cùng với phương án bảo đảm an ninh, trật tự, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch chi tiết để phục vụ công tác y tế trong suốt thời gian diễn ra đại lễ.

Các lực lượng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Đại lễ 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Nguyễn Hưởng



Tiến sĩ - bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, cho biết Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch số 1105/KH-BYT bao quát tất cả lĩnh vực liên quan, từ an toàn thực phẩm, phòng chống dịch đến ứng phó thảm họa.

Hàng ngàn nhân viên y tế được huy động, chia thành hàng trăm đội ứng trực tại các điểm trung tâm và trên các tuyến phố đoàn diễu hành đi qua. Các đoàn kiểm tra về môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch đã được triển khai từ trước ngày lễ.

Bộ Y tế cũng phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND TP Hà Nội chỉ đạo các bệnh viện bố trí thường trực cấp cứu, chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị, xe cứu thương; một số bệnh viện sẵn sàng 5-10 giường để ứng phó tình huống bất thường.

Theo dự kiến, khoảng 30.000 người sẽ có mặt tại Quảng trường Ba Đình và hàng triệu người khác đứng dọc các tuyến phố.

Do lượng người quá đông, xe cứu thương khó di chuyển, Bộ Y tế bố trí các tổ y tế lưu động trong lều dã chiến để xử lý cấp cứu ban đầu, sau đó chuyển người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất nếu cần.

"Khi người dân có những vấn đề cần cấp cứu một cách đơn giản, chăm sóc sức khỏe ban đầu thì các tổ đội y tế này cũng sẽ thực hiện được nhiệm vụ ngay hoặc hướng dẫn lực lượng hỗ trợ đưa người dân đến cơ sở y tế gần nhất nếu như tại những lều y tế không giải quyết được"- ông Đức thông tin.

Bộ Y tế họp với các đơn vị về công tác y tế phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Lê Hảo



Ông Hà Anh Đức khuyến cáo người dân cài đặt ứng dụng A80 để biết vị trí các điểm y tế ứng trực. Người cao tuổi, người có bệnh mạn tính nên cân nhắc lựa chọn vị trí phù hợp để theo dõi sự kiện, hoặc theo dõi qua truyền hình, phát thanh.

Những ai đang điều trị cần tuân thủ dùng thuốc, mang theo nước uống, dụng cụ che nắng mưa và chủ động rời sớm khu vực đông người nếu cảm thấy sức khỏe không bảo đảm.