Hàng loạt xe địa hình cực khủng quy tụ, khoe sức trong giải đua lớn nhất Việt Nam

Giải đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL CUP 2021 – PVOIL VOC 2021 sẽ chính thức khởi tranh vào cuối tuần này, trong hai ngày 11-12/12 tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Năm nay là mùa giải thứ 13 của giải đua ô tô địa hình ra đời sớm nhất và quy mô nhất Việt Nam. Năm nay cũng là năm thứ tư liên tục, giải duy trì 4 hạng thi đấu, dành cho các cấp độ khác nhau, bao gồm: Hạng Bán tải Việt Nam, Hạng Cơ bản, Hạng Nâng cao và Hạng Mở rộng.

Theo thông tin từ ban tổ chức, mặc dù có nhiều trở ngại nhưng năm nay giải đấu vẫn quy tụ 77 đội đăng ký tham dự, trong đó có rất nhiều đội đến từ khu vực miền Trung và miền Nam.

Năm nay, giải đấu nâng cấp đường đua, và có nhiều hạng mục thi đấu thú vị, phong phú.

Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL CUP 2021 sắp khởi tranh.

Hạng Bán tải Việt Nam dành cho các xe bán tải nguyên bản căn cứ theo thông số kỹ thuật, được sản xuất hoặc phân phối chính hãng tại Việt Nam. Hạng Cơ bản dành cho các xe có phiên bản thương mại hoàn chỉnh được bán tại Việt Nam, được phép nâng cấp hệ thống treo, lốp…

Hạng Nâng cao dành cho các xe có phiên bản thương mại hoàn chỉnh được bán tại Việt Nam, được phép thay động cơ, nâng cấp hệ thống treo và sử dụng lốp Extreme...

Hạng Mở rộng, hay còn được gọi là Hạng Chuyên nghiệp, là hạng thi đấu với mức độ khó khăn cao nhất, do đó xe thi đấu không cần phải là phiên bản thương mại được bán trên thị trường, cho phép các vận động viên thoả sức chế tạo, nâng cấp để có thể đạt thành tích cao nhất.

Tất cả các xe thi đấu ở các hạng đều có các quy định riêng về trang thiết bị an toàn, được nêu rõ trong điều lệ của giải.

Nâng cấp đường thi dựa trên địa hình độc đáo tại Đồng Mô

PVOIL VOC năm nay có 10 đường thi ban ngày và một đường Adventure ban đêm. Có một đường đua tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp giữa hai xe thi đấu, qua đó tăng tính hấp dẫn cho giải đua, là đường số 2.

Đường này thiên về tốc độ, ở đó hai xe đua sau khi xuất phát sẽ rẽ theo hai nhánh, chạy vòng trở lại đua về điểm ban đầu, trước khi đổi nhánh và tiếp tục chạy. Trong khi nhìn trên thiết kế hai nhánh rẽ gần như đối xứng với nhau thì trên thực tế, do một phần đường đua chạy dốc lên đồi sẽ tạo nên sự khác biệt đến từ phong cách thi đấu của từng tay đua.

Đường số 6 dành riêng cho các xe Hạng Mở rộng, như năm ngoái đã chứng minh, lại là một cuộc cạnh tranh sít sao và cực kỳ hấp dẫn với người xem từ đầu đến cuối. Sự khác biệt lớn nằm ở chỗ chướng ngại vật hai cây gỗ đã thay bằng hộp bê tông vuông vức vừa khó vượt lại vừa là câu đố khó tìm thấy lời giải an toàn tuyệt đối.

Do thời điểm thi đấu lùi về giữa tháng 12, nước hồ Đồng Mô dâng cao sẽ khiến ngay cả những cung đường quen thuộc nhất trở thành những thách thức lớn hơn.

Năm nay, giải tiếp tục áp dụng hệ thống chấm điểm tự động VOC Smart Timekeeper do OTV Media và Otofun phát triển và nâng cấp định kỳ. Hệ thống này cho phép ghi nhận thời gian thi đấu bằng các thiết bị sử dụng laser và thẻ từ để giảm thiểu các lỗi sai sót, sau đó kết quả thi đấu được hiển thị theo thời gian thực trên mạng (tại địa chỉ www.otofun.net), phục vụ khán giả và các đội thi theo dõi kết quả kịp thời và minh bạch.

PVOIL VOC 2021 cũng tiếp tục sử dụng phương pháp cộng thêm thời gian phạt vào thời gian thi đấu. Phương pháp này ưu việt hơn phương án quy đổi ra điểm số rồi mới trừ điểm được áp dụng trong nhiều giải offroad trước đây.

Để đảm bảo tính an toàn và chuyên nghiệp, Ban tổ chức và Ban điều hành giải đã bổ sung thêm một số điều khoản vào Điều lệ Giải, trong đó có lỗi phạt DNF (Did not finish) nếu đội thi cố tình không đội mũ bảo hiểm hoặc không cài dây an toàn dù đã được nhắc nhở và trừ điểm.

Tổng cộng đã có 7 lỗi phạt cộng thời gian hoặc lỗi DNF, lỗi DNS (Did not start) được bổ sung vào điều lệ năm 2021.



6 đường thi cùng lúc

Lần đầu tiên trong lịch sử VOC, trong mỗi ngày thi đấu có tới 6 “sàn đấu” diễn ra cùng lúc. Như thể đang ở trong một giải Grand Slam của tennis. Năm 2021, sẽ có tổng cộng 31 lượt thi của 04 phân hạng, nhiều hơn so với 26 lượt thi của PVOIL VOC 2020.



Có nhiều đường thi cùng lúc vừa giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi giữa các bài thi cho các đội, vừa hạn chế tối đa việc phải cắt bớt các bài thi do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết. Năm 2021, sẽ có tổng cộng 31 lượt thi của 04 phân hạng, nhiều hơn so với 26 lượt thi của PVOIL VOC 2020.

Năm nay giải vẫn quy tụ rất nhiều đội chơi.

Tuy nhiên, điều đó cũng tạo nên một áp lực căng thẳng hơn nhiều trong công tác điều hành giải đấu. Như mọi năm, các đội thi đấu liên tục, không nghỉ trưa. Các tổ trọng tài, an toàn đường thi, cứu hộ… cũng sẽ không có thời gian nghỉ mà phải luân phiên và luôn sẵn sàng túc trực trong toàn bộ ngày thi đấu.

Ngoài ra việc tăng số đường thi cùng lúc lên con số 6 cũng đòi hỏi tăng số lượng nhân sự điều hành và các hệ thống hỗ trợ, cùng với công tác điều phối, phối hợp phải chặt chẽ và chính xác.

Tổng giá trị giải thưởng hơn 450.000.000 đồng, trong đó có hơn 300 triệu đồng tiền mặt, 120 triệu quà tặng hiện vật là các bộ lốp AT BFGoodrich (trị giá gần 30 triệu đồng mỗi bộ) và trên 30 triệu voucher nhiên liệu PVOIL. Mỗi đội nhất của mỗi hạng đấu sẽ được tặng kèm tiền mặt một bộ lốp trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Với tổng cộng 12 giải thưởng cho 4 hạng đấu, kèm với giải Cống hiến và giải Ấn tượng dành cho đội đua hoặc cá nhân, Ban tổ chức PVOIL VOC 2021 quyết định trao thêm giải cho đội nhất của mỗi bài thi. Tổng cộng sẽ có 31 phần thưởng được trao ở 4 hạng đấu.

Khoảng 150 triệu đồng hỗ trợ lệ phí thi đấu và nhiên liệu PVOIL sẽ được chuyển tới các đội thi trước thời gian thi đấu, đặc biệt các đội ở xa như TP Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Tĩnh sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn.