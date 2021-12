Hàng loạt tivi đời 2021 giảm giá tới 10 triệu đồng mùa bóng đá, không mua đừng tiếc

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UP7800PTB (19,1 triệu đồng)

Điện máy xanh đang giảm tới 3,8 triệu đồng cho mẫu tivi màn hình lớn của LG, đưa giá chiếc tivi 4K về mức 19,1 triệu đồng.

Đây là một gợi ý mua tivi giá tốt tuần này, bởi các trang bị đi kèm của model 2021 này khá hiện đại. Đơn cử như tính năng thông báo thể thao - Sport Alert sẽ giúp người dùng cập nhật thông tin về diễn biến của các trận đấu trên màn hình, ngay cả khi người dùng đang xem nội dung khác.

Đa dạng cổng kết nối (LAN, wifi, cáp truyền hình, USB hay cổng quang, cổng HDMI…), điều khiển Magic Remote tích hợp tính năng tìm kiếm bằng giọng nói cũng là những ưu điểm đáng cân nhắc khi lựa chọn tivi trong tầm giá 19 triệu đồng.

Nhiều mẫu tivi đời mới giảm giá ăn theo mùa bóng AFF Cup và dịp cao điểm mua sắm cuối năm.

Android Tivi 4K Sony 55 Inch KD-55X7500H VN3 (16,3 triệu đồng)

Sau khi được điện máy chợ Lớn điều chỉnh giảm 3,6 triệu đồng trong chương trình "Giảm giá lịch sử cuối năm", chiếc tivi Sony về mức 16,3 triệu đồng.

Chiếc tivi model 2020 được thiết kế viền khá mỏng, loa kép 20W với nhiều đánh giá tốt về khoảng âm trầm.

Tương tự như nhiều dòng tivi hiện đại, thiết bị của LG cũng có tính năng kết nối điện thoại thông minh để chia sẻ hình ảnh, video, game hay các ứng dụng yêu thích từ thiết bị di động sang màn hình lớn hơn.

Nhiều dòng tivi 4K 55 inch có kết nối điện thoại thông minh tiện dụng.

Smart Tivi NanoCell LG 50 inch 50NANO75TPA (14,3- 14,5 triệu đồng)

Một vài hệ thống siêu thị điện máy như Ka Long, Thủ đô... đang đề giá đến 14,5 triệu đồng cho chiếc tivi 50 inch NanoCell. Giá này đang thấp hơn tới hơn 4 triệu đồng so với mức niêm yết (có giảm giá) của 1 số hệ thống điện máy lớn.

Model 2021 này được thiết kế 3 cạnh viền màn hình siêu mỏng, kích thước 50 inch phù hợp treo tường hoặc để bàn trong các gian phòng khách, phòng họp, phòng ngủ có diện tích vừa phải. Ngoài công nghệ hình ảnh được hãng này giới thiệu với nhiều cải tiến, tivi Nanocell có tính năng khả năng nhận diện giọng nói, cho phép điều khiển các thiết bị trong nhà như: máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt... tiện lợi thông qua Magic Remote và tùy chỉnh các chức năng trên tivi.

Ngoài ra, chiếc smart tivi LG này cũng được trang bị điều khiển có hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói hỗ trợ tiếng Việt với cả 3 miền Bắc, Trung, Nam hay tương thích điều khiển tivi qua điện thoại.

Dòng tivi NanoCell.

Android Tivi 4K Panasonic 55 Inch TH-55JX620V (12,9 triệu đồng)

So với mức giá 22,9 triệu đồng trước đó, chiếc tivi 4K của Panasonic giảm khủng tới 43%, về còn 12,9 triệu đồng tại điện máy chợ Lớn. Đây cũng là mẫu tivi đời 2021 giảm giá "sốc" nhất tuần này. Tuy nhiên, do mức giá quá "hời", có thể có tình trạng khan hàng hoặc đây là hàng trưng bày. Do đó, khách mua cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định chọn mua.

Android Tivi TCL 4K 50 inch 50T65 (8,99 – 9,9 triệu đồng)

Nhiều siêu thị điện máy đang giảm giá từ 2-2,4 triệu đồng cho thiết bị của TCL, đưa giá tivi về mức 9,5- 9,9 triệu đồng. Trong khi đó, 1 gian hàng trên sàn thương mại điện tử Tiki đang đề giá chỉ còn 8,99 triệu đồng cho model này. Mức giá chưa đến 9 triệu đồng được xem là khá "hời" cho 1 chiếc tivi có màn hình 50 inch, đặt tại phòng khách, ngủ hay phòng làm việc và là model mới 2021.

Tivi 50 inch của TCL giảm giá tháng cuối năm.

Ngoài công nghệ về hiển thị hình ảnh, Android Tivi TCL 4K 50 inch 50T65 hỗ trợ tích hợp trợ lý ảo Google Assistant và micro, chỉ cần khởi động tính năng này, người dùng có thể điều khiển tivi hoặc ra lệnh tắt/mở, tìm kiếm thông tin giải trí một cách dễ dàng, chỉ cần nói thông qua micro trên điều khiển mà không cần sử dụng đến các thao tác bấm thông thường.