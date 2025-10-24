Hàng loạt tên lửa Kalibr mang đầu đạn hạt nhân được sản xuất

Theo thông tin có được, những tên lửa này được triển khai trên các tàu khu trục, tàu hộ tống, tàu tên lửa nhỏ và tàu ngầm của Nga và được Hạm đội Biển Đen sử dụng. Nhiệm vụ trên được giao cho Cục Nghiên cứu và Thiết kế Novator nổi tiếng.

Trở lại năm 2022, trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine bùng nổ, cơ sở Novator đã được Liên minh châu Âu đưa vào danh sách trừng phạt vì đã "cung cấp tên lửa hành trình Kalibr cho lực lượng vũ trang Nga".

Hợp đồng cung cấp 56 tên lửa có "đầu đạn đặc biệt" dự kiến sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2026. Tên lửa này có hệ thống dẫn đường quán tính vệ tinh đi kèm khả năng bay ở độ cao thấp, khiến hệ thống phòng không khó phát hiện.

Tên lửa này có "mục đích kép": thiết kế và các thông số đã công bố cho phép xem xét cả biến thể mang đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường, mặc dù trên thực tế thường sử dụng đầu đạn thông thường.

Tàu chiến Nga thuộc lớp Buyan-M phóng tên lửa hành trình Kalibr.

Có một số phiên bản của họ tên lửa này (bản "K" dành cho tàu sân bay ngầm, "T" dành cho tàu mặt nước, "E" là biến thể xuất khẩu), khác nhau về tầm bắn và đầu đạn mang theo.

Sự hiện diện của các hệ thống như vậy làm tăng khả năng tấn công của hạm đội Nga, đồng thời tạo ra thêm nhiều thách thức cho hệ thống phát hiện sớm và phòng không của đối phương.

Đối với tên lửa xuất khẩu, có các phiên bản với tầm bắn giảm hoặc lược bỏ tính năng (ví dụ: 3M-14E) với tầm bắn khoảng 300 km. Tầm bắn của tên lửa Kalibr đối với Quân đội Nga ước tính vào khoảng 1.500 - 2.500 km.