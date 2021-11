Hàng loạt nhân viên y tế TP.HCM nghỉ việc vì việc ngập đầu, lương 'bèo bọt': Kiến nghị gấp

Bà Nguyễn Thị Sang, Trạm trưởng trạm y tế xã Trung Chánh (huyện Hóc Môn, TP.HCM) trải lòng với báo Pháp luật TP.HCM: "Công việc bù đầu bù cổ, nhiều tháng liền không thể về thăm nhà do chống dịch Covd-19, lương thấp… là lý do khiến không ít nhân viên của các nhân viên trạm y tế xin nghỉ việc. Tôi là trưởng trạm nhưng lương mỗi tháng 6,7 triệu đồng, lương của nhân viên còn ít hơn nên khó đảm bảo cuộc sống".

Đáng lo ngại hơn, trong quá trình nhân viên y tế xã Trung Chánh lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân, có tình trạng có người đến sau nhưng không xếp hàng, đòi lấy mẫu trước, khi không được đáp ứng liền lớn tiếng và dọa đánh nhân viên y tế, có người còn đòi san bằng trạm y tế.

Có những đêm, những người đàn ông say xỉn bị tai nạn vào cấp cứu, do say không làm chủ bản thân nên dọa đánh nhân viên y tế, dọa phá đồ đạc của trạm. Nói không may nếu lúc ý có chuyện gì thì cũng không có ai ở đó bảo vệ nhân viên y tế cả.

"Trong hoàn cảnh này, thử hỏi nhân viên y tế nào không sợ" - bà Sang bất lực nói.