Hàng chục đối tượng mặc đồng phục công dân cầm dao phóng lợn dọa người dân

Tối 28/8, lãnh đạo UBND thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) cho biết, đang chỉ đạo Công an thị xã phối hợp với UBND, Công an xã Bản Hồ điều tra, xác minh làm rõ danh tính các đối tượng mang hung khí đe dọa dân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 27/8, một số người dân thôn La Ve, xã Bản Hồ đến khu vực công trường thi công tuyến đường dẫn vào Nhà máy thủy điện Nậm Sài để yêu cầu đơn vị thi công giải quyết những vướng mắc về chính sách hỗ trợ và chấp hành những cam kết về phương án, thời gian thi công để không gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Tuy nhiên, ngay sau đó đã có hàng chục đối tượng mặc đồng phục công nhân mang dao phóng lợn, kiếm, gậy đến đe dọa người dân.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do ngày 21/8, có 8 hộ dân tại thôn La Ve gồm gia đình các ông/bà: Lù Quang Thành; Nông Văn Ơn; Lù Văn Tài; Hoàng Văn Châu; Hoàng Văn Nam; Lù Thị Lan; Vùi Thị My; Lý Thị Vải đã rào đường vào khu vực thi công công trình nhà máy thủy điện Nậm Sài tại thôn này.

Trước đó các hộ dân đã nhắc nhở Công ty Cổ phân Công nghiệp Việt Long nhiều lần trong quá trình thi công hạng mục đào hố móng, phá đá gây tiếng ồn lớn, rung động mạnh, bụi nhiều gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và việc học tập của trẻ em.

Hình ảnh nhóm người mặc đồng phục công nhân cầm mã tấu, dao phóng lợn dọa dân.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Việt Long vẫn tiếp tục thi công vào cả buổi trưa và ban đêm gây bức xúc. Đặc biệt, hiện đang là mùa gặt, người dân đi làm về mệt không ngủ được, trẻ em cũng không học bài được do bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Bản Hồ đã điều động lực lượng đến hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự và xác minh danh tính các đối tượng mang hung khí. Khi thấy lực lượng công an đến, các đối tượng đã vứt hung khí bỏ chạy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 14 loại vũ khí thô sơ các loại gồm: 9 dao phóng lợn, 2 mã tấu, 2 gậy bóng chày, 1 xẻng gấp.

Nhận thông tin, UBND thị xã Sa Pa đã chỉ đạo Công an thị xã trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với UBND xã Bản Hồ nắm bắt vụ việc, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định của pháp luật, không tập trung đông người làm phức tạp thêm tình hình, giải thích rõ những vấn đề người dân còn chưa rõ về chính sách hỗ trợ, cũng như mục đích đơn vị thi công tuyến đường.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng thị xã Sa Pa tiếp tục điều tra, làm rõ.