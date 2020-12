Hàng chục cảnh sát chặn bắt xe tải chở cả trăm bánh heroin lúc sáng sớm

Ngày 24/12, Công an Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy vừa được các lực lượng chức năng tỉnh này triệt phá hơn 1 ngày trước.



Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 5h ngày 23/12, hàng chục cảnh sát đã chặn bắt thành công chiếc xe tải khi đang đi trên quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực cầu Cấm (thuộc xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Trước đó, vào ngày 8/12, Công an Nghệ An đã phối hợp với nhiều lực lượng bắt 4 đối tượng đi xe bán tải chở nhiều bì chứa 150 bánh heroin, 126 gói ma túy đá.

Kiểm tra trên xe tải, cảnh sát phát hiện bên trong có giấu hơn 100 bánh heroin cùng nhiều tang vật có liên quan.

Do đường dây ma túy lớn, có liên quan đến nhiều đối tượng nên các lực lượng Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án này.