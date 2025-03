Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày 9/3 cho biết lực lượng này có kế hoạch huy động 192 đơn vị cảnh sát chống bạo động và 12 nghìn nhân sự tới thủ đô Seoul vào ngày Toà án Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, song đang cân nhắc tăng cường thêm quân sau khi ông Yoon Suk Yeol được trả tự do hôm 8/3. Theo đó, lực lượng cảnh sát không chỉ phải tăng cường mức độ an ninh tại dinh thự Hannam nơi Tổng thống Yoon Suk Yeol trở về, mà còn phải đưa ra các kế hoạch mới trong trường hợp ông đích thân xuất hiện vào ngày tuyên án.

Cảnh sát Hàn Quốc đứng trước trụ sở Tòa án Hiến pháp ngày 9/3. Ảnh: Yonhap

Ngoài công tác an ninh xung quanh Tòa án Hiến pháp, cảnh sát chống bạo động thuộc Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul cũng sẽ túc trực với súng hơi và súng điện để chuẩn bị đối phó với các hành vi hoặc tội ác cực đoan có thể xảy ra trước và sau phán quyết luận tội. Việc huy động số cảnh sát nhiều như vậy được xem là động thái chưa từng có tiền lệ ở Hàn Quốc do những lo ngại sau khi đám đông người biểu tình giận dữ đột kích tòa án quận Seoul thời gian gần đây.

Trước thời điểm phiên tòa diễn ra, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, người đang bị đình chỉ chức vụ do luận tội, đã được trả tự do sau 52 ngày bị tạm giam. Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi tòa án cho phép ông được xét xử không cần giam giữ về cáo buộc âm mưu áp đặt thiết quân luật hồi tháng 12. Ngay sau khi được trả tự do, ông Yoon Suk Yeol đã về đến dinh thự ở trung tâm Seoul. Theo tòa án, quyết định phê chuẩn yêu cầu thả tự do của ông Yoon Suk Yeol được đưa ra sau khi xác định rằng bản cáo trạng ngày 26/1 về tội kích động nổi loạn - vốn cho phép kéo dài thời gian giam giữ - đã được đệ trình sau khi thời hạn giam giữ ban đầu đã hết hạn. Thời hạn giam giữ 10 ngày ban đầu đã kết thúc vào khoảng 9 giờ sáng ngày 26/1, trong khi công tố viên chỉ đưa ra cáo trạng vào khoảng 7 giờ tối cùng ngày.

Dư luận Hàn Quốc hiện đang chia rẽ trước thời điểm Tòa án ra phán quyết. Đảng cầm quyền Quyền lực Quốc dân trong một tuyên bố đã hoan nghênh quyết định này và kêu gọi Tòa án Hiến pháp xem xét phán quyết của tòa trong phiên xét xử luận tội. Ngược lại, đảng đối lập chính Đảng Dân chủ đã chỉ trích mạnh mẽ việc thả tự do cho ông Yoon Suk Yeol và yêu cầu Tòa án Hiến pháp chính thức phế truất ông trong phán quyết sắp tới.

Trong khi đó, nhiều người dân Hàn Quốc cả ủng hộ và phản đối Tổng thống Yoon Suk Yeol đã đổ ra đường tuần hành...... tiếng người tuần hành..... Những người ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã vỗ tay khi ông bước ra khỏi trại giam. Trong khi ở con phố khác, hàng trăm người biểu tình phản đối Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng đã tụ tập để phản đối quyết định của các công tố viên về việc thả ông khỏi trại giam.

“Chúng tôi biết tin ông Yoon Suk Yeol được trả tự do từ các bản tin, và tôi thấy ông ấy tự mình bước ra khỏi (trại giam) và chào những người ủng hộ mình. Đối với tôi, điều đó có vẻ như là điều không thể xảy ra trong một xã hội dân chủ”, một người biểu tình cho biết.

Tòa án Hiến pháp dự kiến sẽ đưa ra quyết định về việc phế truất hoặc khôi phục chức vụ của ông Yoon Suk Yeol trong tháng này, sau khi kết thúc các phiên điều trần vào ngày 25/2 vừa qua. Ông Yoon Suk Yeol bị bắt giữ hồi tháng 1 với cáo buộc nổi loạn sau khi ban bố lệnh thiết quân luật hôm 3/12/2024. Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm của Hàn Quốc bị bắt giữ.