Cuộc tập trận mang tên Lá chắn tự do Ulchi (UFS) kéo dài 11 ngày, bắt đầu từ 18/8 đến hết 28/8, bao gồm mô phỏng mối đe dọa "thực tế" nhằm nâng cao năng lực của Hàn Quốc và Mỹ trên mọi lĩnh vực. Khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc được huy động cho cuộc tập trận năm nay.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết, cuộc tập trận tổ chức ở quy mô tương tự như năm ngoái, khoảng một nửa trong số 40 bài huấn luyện thực địa dự kiến sẽ dời sang tháng 9 như một phần trong nỗ lực của Hàn Quốc nhằm hàn gắn mối quan hệ căng thẳng với Triều Tiên.

Trực thăng Chinook được nhìn thấy tại Trại Humphreys ở Pyeongtaek, cách Seoul khoảng 60km về phía nam. (Ảnh: Yonhap)

Cùng thời điểm, chính phủ Hàn Quốc cũng tổ chức cuộc diễn tập dân sự Ulchi trên toàn quốc từ ngày 18 đến 21/8 nhằm xây dựng khả năng sẵn sàng ứng phó khẩn cấp quốc gia trên cơ sở kết hợp với cuộc tập trận UFS. Năm nay, 580.000 người từ 4.000 tổ chức sẽ tham gia hoạt động này.

Ulchi là cuộc diễn tập huấn luyện ứng phó khẩn cấp toàn quốc thường niên do Chính phủ Hàn Quốc tiến hành nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản quốc gia cũng như bảo vệ công dân trong trường hợp xảy ra chiến tranh, sự cố hoặc các trường hợp khẩn cấp quốc gia khác.

Triều Tiên từ lâu lên án những cuộc tập trận chung của liên minh là hoạt động diễn tập nhằm chống lại quốc gia này. Trong tuyên bố hôm 10/8, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol lên án cuộc tập trận quy mô lớn này và cảnh báo sẽ thực hiện quyền "tự vệ" của đất nước trong trường hợp bị khiêu khích.

Tuy nhiên, Hàn Quốc và Mỹ nhấn mạnh những cuộc tập trận mùa hè mang tính chất "phòng thủ".

Hồi tháng 3, Triều Tiên cũng cáo buộc Mỹ - Hàn "liên tục tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn" bất chấp những cảnh báo liên tục của Triều Tiên, đồng thời nói thêm rằng "việc thể hiện sức mạnh một cách ngẫu nhiên sẽ dẫn đến khủng hoảng an ninh trầm trọng hơn".