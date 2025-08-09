Hàn Quốc bắt tay xây lưới điện thế hệ mới ứng dụng AI. Ảnh: Yonhap News

Lưới điện thế hệ mới là hệ thống lưới điện thông minh, sử dụng công nghệ AI để tối ưu hóa quá trình sản xuất, lưu trữ và tiêu thụ điện năng. Khác với lưới điện hiện hành hoạt động theo hệ thống một chiều – điện từ các nhà máy lớn truyền qua hệ thống truyền tải đến nơi tiêu thụ – lưới điện thế hệ mới vận hành hai chiều: Năng lượng tái tạo có thể truyền từ mạng phân phối đến người dùng và phần điện dư có thể được đẩy ngược trở lại vào mạng truyền tải.

Cốt lõi của hệ thống mới là khả năng điều khiển linh hoạt các nguồn năng lượng phân tán, bao gồm năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS), dưới sự hỗ trợ của AI. Bộ Công nghiệp cho biết, AI sẽ được tích hợp để dự đoán chính xác sản lượng điện từ các nguồn tái tạo và nhu cầu tiêu thụ điện theo thời gian thực. Điều này cho phép vận hành hệ thống hiệu quả, hạn chế lãng phí và tăng khả năng cân bằng cung – cầu điện theo từng khu vực. Khi nguồn điện dư thừa, hệ thống có thể tiếp nhận thêm điện tái tạo để duy trì ổn định lưới điện.

Bộ Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc nhấn mạnh rằng việc phát triển thành công lưới điện thế hệ mới sẽ mở ra cơ hội lớn cho nước này trong việc xuất khẩu công nghệ lưới điện thông minh trong tương lai.

Dự kiến từ năm sau, một dự án thử nghiệm lưới điện thế hệ mới sẽ được triển khai tại tỉnh Nam Jeolla, khu vực có nguồn năng lượng tái tạo dồi dào nhất Hàn Quốc. Toàn bộ tỉnh này sẽ được chỉ định là "Khu vực trọng điểm phát triển năng lượng phân tán", được áp dụng ưu đãi về quy định trong Luật Kinh doanh điện và thị trường điện lực, như cho phép giao dịch điện trực tiếp giữa các công ty phát điện và doanh nghiệp tiêu thụ trong khu vực, từ đó thúc đẩy sự xuất hiện của các loại biểu giá điện đa dạng.