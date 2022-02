Hai thông tin tích cực trong một ngày, thị giá PNJ tăng mạnh nhất 10 phiên

Lúc 14h ngày 22/2, thị giá của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) tăng mạnh. Hiện PNJ đang được giao dịch ở mốc 111.000 đồng (tăng 4.500 đồng, tương đương 4.13%). Đây là khoảng tăng khá tốt của mã này trong các phiên gần đây.

Kết phiên hôm nay, PNJ chạm mốc thị giá 110.000 đồng, tăng 3.500 đồng.

Cụ thể, trong suốt các phiên của tuần rồi và hôm qua, PNJ có 4/7 phiên tăng. Các phiên xanh vào ngày 15, 16 và 17/2. Giá trị tăng giá từ 800-1.600 đồng/cổ phiếu. Trong tuần khảo sát, PNJ tăng 5,12% giá trị.

Ngày 22/2 là phiên tăng mạnh nhất trong 10 phiên gần đây. Khối lượng giao dịch trong 5 ngày thì hôm nay cũng là phiên PNJ được giao dịch nhiều nhất, lên đến 2.521.200 cổ phiếu.

Theo quan sát của phóng viên, giá tăng tốt của PNJ trên sàn giao dịch có thể đến từ hai thông tin tích cực được công bố cận nhau.

Hai thông tin tích cực được công bố cận nhau đã tác động tích cực lên thị giá của PNJ. Ảnh minh họa: PNJ.

Hai thông tin tích cực

Cụ thể, Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 1/2022. Theo báo cáo, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.476 tỷ đồng, tăng 60,2% và lợi nhuận sau thuế đạt 270 tỷ đồng, tăng gần 61% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân do sự tăng trưởng vượt bậc từ kênh bán lẻ trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Doanh thu bán lẻ tăng trưởng nhờ đẩy mạnh chiến dịch Xuân 2022 sớm hơn mọi năm trong bối cảnh các hoạt động thương mại, dịch vụ trở nên sôi nổi vào thời điểm cận Tết Nguyên Đán. Doanh thu bán lẻ tháng 1/2022 của PNJ tăng trưởng gần 80% và 25% so với tháng trước.

Doanh thu sỉ ghi nhận tăng 11,7% so với cùng kỳ. Doanh thu vàng miếng tăng trưởng 90,3% so với cùng kỳ.

Biên lợi nhuận gộp trong tháng đạt 18,5% so với mức 18,8% cùng kỳ 2021. Tổng chi phí hoạt động tăng gần 59% so với cùng kỳ 2020 và tăng 25% so với tháng trước. Tổng chi phí hoạt động/doanh thu thuần đạt 8,5%, giảm 0,1% so với cùng năm ngoái.



Cạnh đó, hôm nay, PNJ công bố thêm thông tin tích cực. Trong khuôn khổ giải thưởng dành cho ngành trang sức thế giới Jewellery World Awards 2021– JWA vừa được tổ chức tại Dubai trong đêm 21/2, công ty đã vượt qua hàng trăm doanh nghiệp lớn đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ để chiến thắng giải thưởng Nhà sản xuất, chế tác trang sức xuất sắc nhất của năm. Đến thời điểm hiện tại, PNJ là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất nhận được giải thưởng danh giá này.

JWA là giải thưởng uy tín bậc nhất của ngành kim hoàn thế giới được tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp, cá nhân hoạt động một cách xuất sắc và gặt hái được nhiều thành tựu vượt qua phạm vi lãnh thổ quốc gia, cũng như khu vực, trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trang sức. Ban giám khảo của giải thưởng là những chuyên gia có uy tín hàng đầu, có tầm ảnh hưởng, đã và đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường kim hoàn, trang sức, thời trang tại các khu vực, cũng như của hội đồng vàng thế giới.

Trong dài hạn, PNJ vẫn là mã chứng khoán có tiềm năng. Ảnh minh họa: PNJ.

Nhận định

Các thông tin tích cực này có thể tiếp tục tác động mạnh đến tâm lý của các nhà đầu tư. Trong ngày Thần tài vừa qua, dù không công bố con số bán ra chính thức, PNJ vẫn được kỳ vọng doanh thu tốt vì lượng khách hàng ghé cửa hàng vẫn rất đông.

Cạnh đó, các tài liệu kỹ thuật cũng thể hiện tiềm năng của mã chứng khoán này.

Dự kiến, trong các phiên ngắn hạn, PNJ sẽ chịu lực bán mạnh của các nhà đầu tư mới mua vào và bán ra ngay để chốt lời sau khi mã bật tăng.

Tuy nhiên, về dài hạn, người Việt Nam vẫn có thói quen mua vàng, trữ vàng nên PNJ vẫn khá lạc quan.

Khuyến nghị của chúng tôi: MUA VÀO, DÀI HẠN.

