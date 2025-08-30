Hai phụ nữ liệt toàn thân sau tiêm botox tại nhà

Hai phụ nữ trẻ, khỏe mạnh, chỉ vì muốn đẹp nhanh đã tiêm botox không rõ nguồn gốc tại nhà, kết quả là cả hai đều rơi vào tình trạng liệt toàn thân, suy hô hấp , phải thở máy và phụ thuộc hoàn toàn vào người thân chăm sóc.

Trường hợp đầu tiên là một nữ bệnh nhân 34 tuổi tại Hà Nội, tiêm botox vùng cằm và trán tại nhà qua người quen quen biết trên mạng xã hội. Hai ngày sau, chị bắt đầu đau họng, khó nuốt, yếu tay chân và nhanh chóng liệt toàn thân.

Khi được chuyển đến Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân tỉnh táo nhưng hoàn toàn không thể cử động, phải đặt ống thở, sống nhờ máy hỗ trợ.

Trường hợp thứ hai, bệnh nhân 38 tuổi tại Hưng Yên, bị tiêm liên tiếp ba loại thuốc chứa hoạt chất botulinum trong hai ngày, bởi một người không có chuyên môn y tế.

Chị được tiêm nhiều mũi tại vùng bắp tay, xương đòn, hàm mặt. Sau tiêm, bệnh nhân sụp mi, nhìn đôi, khó thở, liệt tứ chi và gần như mất khả năng vận động. Dù tình trạng dần cải thiện sau nhiều ngày điều trị nhưng quá trình phục hồi vẫn kéo dài và không ít nguy cơ.

Botulinum là một trong những chất độc thần kinh mạnh nhất từng được biết đến, chỉ 0,09 microgram tiêm vào tĩnh mạch có thể gây tử vong cho người trưởng thành. Dù được ứng dụng trong y học để điều trị và làm đẹp, độc tố này chỉ an toàn khi được tiêm bởi bác sĩ chuyên khoa trong cơ sở y tế được cấp phép, với thuốc rõ nguồn gốc và liều lượng chính xác.

Bệnh nhân phải thở máy và phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết tổn thương do ngộ độc botulinum là không thể hồi phục bằng điều trị. Cơ thể buộc phải tự tái tạo lại các đường dẫn truyền thần kinh, quá trình này kéo dài từ 2-4 tháng, thậm chí lâu hơn. Trong thời gian đó, bệnh nhân có thể tử vong vì suy hô hấp, viêm phổi , loét do nằm lâu, nhiễm trùng hoặc tắc ruột.

Người dân tuyệt đối không tiêm botox tại nhà hoặc ở các cơ sở không có giấy phép y tế. Hãy đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế chuyên khoa với đội ngũ bác sĩ có chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm điều trị bằng botulinum, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên khuyến cáo.



