Hải Phòng: Ô tô chở 2 người quê Hải Dương, Quảng Trị trốn chốt kiểm dịch Covid-19

Chiều 5/2, Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng cho biết, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trường họp ô tô chở hai người trốn chốt kiểm dịch Covid-19.



Trước đó, buổi sáng cùng ngày, Tổ công tác chốt phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại vòng xuyến đường dẫn cầu Tân Vũ phát hiện xe ô tô BKS: 15A-421.85 do Đoàn Văn Vinh, sinh năm 1983, trú tại phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, Hải Phòng chở 2 người quê Quảng Trị và Hải Dương.

Hai ngày trước lực lượng chức năng cũng bắt 2 ô tô chở 5 người trốn chốt kiểm dịch.

Tại cơ quan Công an, Đoàn Văn Vinh khai đã đón 2 người trên đi từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để chở đến khu Công nghiệp Đình Vũ và bến xe Thượng Lý - Hải Phòng.

Hai ngày trước, tại khu vực cuối đường Tân Vũ – Lạch Huyện, Công an quận Hải An cũng kiểm tra, phát hiện Nguyễn Văn Hùng (SN 1988, trú tại phường Tràng Cát, Hải An), điều khiển xe ô tô BKS 15A-201.97 chở 4 khách và Nguyễn Tuấn Khiêm (SN 1991, trú tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên) chở 1 khách trốn chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Ngay sau đó, các đơn vị chức năng đã bố trí lực lượng, chặn lối mở tự phát đoạn cuối đường Tân Vũ - Lạch Huyện để bảo đảm giao thông cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.