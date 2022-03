Hai nước Trung Đông từ chối nghe điện thoại của Tổng thống Mỹ: Lý do liên quan đến dầu mỏ?

Hai nước Trung Đông từ chối điện đàm

Mới đây, tờ The Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời giới chức Trung Đông và Mỹ tiết lộ, Nhà Trắng đã cố gắng sắp xếp các cuộc gọi giữa Tổng thống Joe Biden với lãnh đạo Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nhưng không thành công.

Theo tờ này, cả Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman và Thái tử UAE Mohammed bin Zayed al Nahyan đều từ chối điện đàm với ông Biden sau khi Mỹ đưa ra yêu cầu thảo luận.

"Đã có một số kỳ vọng về một cuộc điện thoại nhưng nó đã không xảy ra", một quan chức Mỹ nói về kế hoạch điện đàm giữa Tổng thống Mỹ và Thái tử Ả Rập Saudi.

Chính quyền TT Biden đang tìm cách tăng nguồn cung sau khi chính thức cấm nhập khẩu dầu của Nga. Ảnh: Getty

Theo giới chức Mỹ tiết lộ, cuộc gọi của ông Biden có thể liên quan đến xuất nhập khẩu dầu với hai quốc gia sản xuất dầu ở Trung Đông. Từ tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine đối với giá dầu và khí đốt ở châu Âu và Mỹ, các nhà phân tích cho rằng Tổng thống Biden có thể cần phải thảo luận về hoạt động kinh doanh nhập khẩu dầu với các nước Trung Đông. Ngoài ra, Mỹ cũng cần sự hợp tác và tham gia của Ả Rập Saudi và UAE trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.

Về lý do từ chối cuộc gọi, The Hill (Mỹ) cho rằng, nguyên nhân có thể là do chính quyền Tổng thống Biden đã không hỗ trợ Ả rập Saudi trong xung đột với lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen, cũng như ít để tâm đến quan điểm của hai nước Trung Đông này về vấn đề hạt nhân Iran.



Cả Ả Rập Saudi và UAE đều cho biết họ sẽ không sản xuất nhiều dầu hơn so với thỏa thuận của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ do Nga đứng đầu, The Hill cho biết thêm.

Chính người dân Mỹ chịu thiệt

Giá xăng ở Mỹ hiện tăng cao kỷ lục, càng đẩy chi phí sinh hoạt của người Mỹ lên cao. Giới phân tích cho rằng, việc cấm vận Nga sẽ khiến chính người dân Mỹ chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Patrick DeHaan, nhà phân tích tại GasBuddy, một công ty dữ liệu xăng dầu của Mỹ, nói rằng: "Hãy quên mốc 4USD/gallon đi". Ông dự đoán giá dầu trung bình của Mỹ có thể đạt tới 4,50 USD, trong khi ở California có thể chạm mức 6 USD. "Chúng ta chưa bao giờ gặp phải tình trạng này trước đây".

Ông nói thêm: "Chúng ta mất một nhà cung cấp chính do các lệnh trừng phạt, do đó chi phí đã tăng lên. Người Mỹ sẽ cảm thấy nỗi đau khi giá dầu tăng cao trong một thời gian khá dài, trong phạm vi có thể dự đoán dường như chẳng có tin nào tốt".

Theo số liệu của Hiệp hội Ô tô Mỹ, vào ngày 8/3 (theo giờ địa phương), giá xăng trung bình tại Mỹ đạt 4,17 USD/gallon, phá kỷ lục 4,11 USD/gallon hồi tháng 7/2008. Giá xăng trung bình của Mỹ tăng 55 cent trong tuần qua; các bang California, Nevada và Oregon có giá xăng cao nhất lần lượt là 5,44 USD, 4,67 USD và 4,59 USD.

Bất chấp giá xăng dầu hiện tại của Mỹ tăng lên mức chưa từng có, các chuyên gia dự đoán rằng việc Mỹ công bố lệnh cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga sẽ đẩy giá dầu lên cao hơn nữa.



https://soha.vn/hai-nuoc-trung-dong-tu-choi-nghe-dien-thoai-cua-tong-thong-my-ly-do-lien-quan-den-dau-mo-20220309133026233.htm