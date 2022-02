Hai nhóm thanh niên cầm hung khí hỗn chiến giữa đường phố TP.HCM

Ngày 10/2, Công an quận 10, TP.HCM đang điều tra truy xét 2 nhóm đối tượng tham gia vụ hỗn chiến ở trên đường phố gây xôn xao dư luận.



Theo đó, ngày 9/2, một đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội ghi nhận 2 nhóm đối tượng cầm hung khí như: cây gậy ba chĩa, ống tuýp sắt, mã tấu… hỗn chiến trên đường. Cụ thể, khi đó 1 nhóm thanh niên (khoảng 10 người) cầm hung khí đi tới trước 1 quán Beer Club.

Hình ảnh vụ việc.

Lúc này, 1 nhóm thanh niên khác xuất hiện cầm cầm hung khí xông vào hỗn chiến. Do yếu thế nên nhóm này bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhiều người dân đi trên đường sợ, dừng lại và tìm đường khác lưu thông.

Công an quận 10 xác nhận, sự việc diễn ra vào chiều ngày 9/2 ở trước căn nhà trên đường Cao Thắng, phường 12, quận 10. Bước đầu, công an đã mời một số người có liên quan tới làm việc. Nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn va chạm giao thông giữa 2 nhóm thanh niên.

