Tối 4/5, Công an huyện Củ Chi cùng Công an TPHCM cho hay, đã bắt được 2 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly cách đây vài ngày, khi cả hai đang lẩn trốn ở tỉnh Long An.



Sau khi bị bắt giữ, cả 2 đối tượng được đưa về khu cách ly tập trung ở huyện Củ Chi, TPHCM chờ điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, cả 2 nằm trong nhóm 11 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TPHCM bị công an phát hiện trước đó, đưa đi cách ly tập trung ở huyện Củ Chi.