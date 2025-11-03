HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hai mẹ con tử vong trong nhà vệ sinh

Chúc Trí |

Không thấy con đâu nên người mẹ đi tìm. Tiếp đó, ông ngoại đi vệ sinh đã phát hiện 2 mẹ con đã tử vong trong nhà vệ sinh.

Tối 2/11, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến 2 mẹ con tử vong tại xã Hưng Thạnh.

Hai mẹ con tử vong trong nhà vệ sinh- Ảnh 1.

Căn nhà nơi phát hiện thi thể 2 mẹ con bà Nguyệt.

Thông tin ban đầu từ địa phương cho biết, chiều 2/11, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1976, ngụ xã Hưng Thạnh) đi làm về không thấy con là Trần Bảo Ngọc (SN 2011) ở nhà nên đi tìm.

Sau đó, ông Nguyễn Ngọc Ẩn (83 tuổi) - cha bà Nguyệt, đi vệ sinh bất ngờ phát hiện con gái và cháu đã tử vong trong nhà vệ sinh, nên tri hô hàng xóm hỗ trợ và báo công an xã.

Nhận tin báo, công an xã Hưng Thạnh phối hợp với các cơ quan liên quan phong toả hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo nhận định ban đầu từ chính quyền, khu vực căn nhà thường xuyên bị ngập nước, nên có thể điện bị hở và giật làm 2 mẹ con tử vong.

Được biết, gia đình nạn nhân thuộc diện rất khó khăn của địa phương, nhà có 3 người, nay 2 mẹ con bà Nguyệt tử vong, chỉ còn lại ông Nguyễn Ngọc Ẩn đã già yếu.

Xử phạt tài xế xe công nghệ chở 3 cô gái trên đường Trần Duy HưngXử phạt tài xế xe công nghệ chở 3 cô gái trên đường Trần Duy Hưng

Cục CSGT khẳng định đây là lời cảnh tỉnh về ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại