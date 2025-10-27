Hai lữ đoàn pháo binh mới được thành lập trong Vệ binh Quốc gia

Trong khuôn khổ cải cách Vệ binh Quốc gia Ukraine (NGU), ngoài lữ đoàn pháo binh riêng của NGU, các lữ đoàn pháo binh mới sẽ được triển khai ở cả hai quân đoàn - "Azov" và "Charter".

Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine - Tướng Oleksandr Pivnenko đã tuyên bố như vậy trong một cuộc phỏng vấn với kênh "Chúng tôi là Ukraine".

"Chúng tôi sẽ thành lập các lữ đoàn pháo binh riêng biệt mới trong hai quân đoàn. Chúng tôi có một lữ đoàn pháo binh hiện đã hoạt động. Về nguyên tắc, NGU luôn đi đầu trong việc đánh bại đối phương", ông Pivnenko nói.

Như vị tư lệnh lưu ý, hiện nay nhu cầu về pháo kéo lớn hơn pháo tự hành, vì chúng nhỏ gọn và bền bỉ hơn nhiều. Việc cung cấp trang thiết bị này chủ yếu nhờ nguồn tài trợ từ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine dựa trên dự án của Đan Mạch.

"Chúng tôi cần trang thiết bị, vũ khí tài trợ theo dự án của Đan Mạch đang được đưa đến. Giờ đây tất nhiên chúng tôi không cần pháo tự hành nữa mà chỉ cần pháo kéo bởi vì pháo tự hành cồng kềnh. Chúng khó giấu hơn và khó rút ra hơn khi bị bắn hạ"...

"...Trước đây thì ngược lại, mọi người đều muốn có pháo tự hành. Chúng tôi đã có Zuzana, Dita, Bogdana. Và giờ đây là D-30 và những loại như TRF, M777... Chúng hoạt động tốt và hoàn thành nhiệm vụ của mình" ông Pivnenko nhấn mạnh.

Với điều kiện này, rất có thể các lữ đoàn mới thành lập, noi gương lữ đoàn pháo binh mới của Quân đoàn 7 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, sẽ được trang bị ít nhất một phần pháo kéo do Ukraine sản xuất, đó là loại Bogdana-BG.

Pháo kéo Bogdana-BG do công nghiệp quốc phòng Ukraine sản xuất.

Nguyên mẫu Bogdana-BG chỉ mới được giới thiệu công khai lần đầu tiên vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên các doanh nghiệp Ukraine đã bắt tay vào phát triển nó từ ít nhất là tháng 12 năm 2023.

Vào tháng 3, thông báo công khai đầu tiên về việc chuyển giao loại vũ khí này cho quân đội đã xuất hiện - khẩu pháo đã được Lữ đoàn Pháo binh 47 đưa vào sử dụng.

Tổng cộng từ đầu năm 2025 đến tháng 7 năm 2025, Quân đội Ukraine đã tiếp nhận 5 lô lựu pháo kéo Bogdana-BG.

Thông số kỹ thuật chính xác của Bogdana-BG vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên phiên bản này sử dụng cùng loại nòng pháo L/52 như phiên bản tự hành. Do đó tầm bắn và độ chính xác của hỏa lực sẽ tương đương nhau.

Cho đến nay, Bogdana-BG sử dụng giá đỡ từ pháo Hyacinth-B của Liên Xô, nhưng đến cuối năm 2025, nó sẽ được trang bị giá đỡ mới do Ukraine sản xuất.

Hệ thống pháo kéo có một số ưu điểm đáng kể so với các hệ thống pháo tự hành tương tự, trong đó nổi bật là khả năng sống sót cao hơn nhiều, dễ vận hành và chi phí thấp.