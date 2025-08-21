Hai kỳ quay số liên tiếp, có 3 vé số Vietlott trúng giải Jackpot 2

Tối 21-8, Công ty Xổ sổ điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày có 2 vé số loại hình xổ số Power 6/55 cùng trúng giải Jackpot 2 trị giá trên 3,2 tỉ đồng.

Hai tờ vé số Power 6/55 cùng trúng giải Jackpot 2 đều có 5 cặp số trùng với 5 trong 6 cặp số của kết quả trúng thưởng giải Jackpot 1 là 40-35-09-41-05-17, và 2 vé này đều có một cặp số trùng với số đặc biệt 44

Do cả 2 vé có cùng mệnh giá nên theo quy định giá trị trúng thưởng của giải Jackpot 2 phải chia đôi. Theo đó, chủ nhân của mỗi vé sẽ nhận thưởng hơn 1,6 tỉ đồng từ Vietlott.

Trước đó, thị trường ghi nhận vào ngày 19-8, loại hình xổ số Power 6/55 của vé số Vietlott cũng có 1 vé trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,8 tỉ đồng.

Như vậy, chỉ qua 2 kỳ quay số liên tiếp (kỳ quay số ngày 19 và 21-8), dân "chơi" vé số đã chứng kiến xổ số Vietlott có 3 vé trúng giải Jackpot 2 với tổng số tiền hơn 7 tỉ đồng.