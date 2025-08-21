HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hai kỳ quay số liên tiếp, có 3 vé số Vietlott trúng giải Jackpot 2

Tin, ảnh: Thy Thơ |

Hai vé số loại hình Power 6/55 của Vietlott cùng trúng giải Jackpot 2 tại một kỳ quay số

Hai kỳ quay số liên tiếp, có 3 vé số Vietlott trúng giải Jackpot 2- Ảnh 1.

Tối 21-8, Công ty Xổ sổ điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày có 2 vé số loại hình xổ số Power 6/55 cùng trúng giải Jackpot 2 trị giá trên 3,2 tỉ đồng.

Hai tờ vé số Power 6/55 cùng trúng giải Jackpot 2 đều có 5 cặp số trùng với 5 trong 6 cặp số của kết quả trúng thưởng giải Jackpot 1 là 40-35-09-41-05-17, và 2 vé này đều có một cặp số trùng với số đặc biệt 44

Do cả 2 vé có cùng mệnh giá nên theo quy định giá trị trúng thưởng của giải Jackpot 2 phải chia đôi. Theo đó, chủ nhân của mỗi vé sẽ nhận thưởng hơn 1,6 tỉ đồng từ Vietlott.

Trước đó, thị trường ghi nhận vào ngày 19-8, loại hình xổ số Power 6/55 của vé số Vietlott cũng có 1 vé trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,8 tỉ đồng.

Như vậy, chỉ qua 2 kỳ quay số liên tiếp (kỳ quay số ngày 19 và 21-8), dân "chơi" vé số đã chứng kiến xổ số Vietlott có 3 vé trúng giải Jackpot 2 với tổng số tiền hơn 7 tỉ đồng.

Người phụ nữ ôm con 5 tháng tuổi tự tử ở Ninh Bình, người nhà tiết lộ thông tin đau lòng
Tags

Vietlott

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại