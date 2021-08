Hải Dương: 8 tháng đầu năm xảy ra 18 vụ án khiến 12 người chết

Sáng 23/8, theo thông tin từ Công an Hải Dương, từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh này tình hình tội phạm nói chung được kiềm chế, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội lại diễn biến phức tạp, gia tăng về số vụ, tính chất mức độ.

Tính từ ngày 16/12/2020 đến nay, đã xảy ra 18 vụ (tăng 7 vụ so với cùng kỳ năm 2020), làm chết 12 người, 7 người bị thương. Cơ quan điều tra đã khởi tố 12 vụ, 12 bị can.

Trong số các vụ án, vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người xảy ra trên địa bàn Hải Dương thời gian qua, đáng chú ý xảy ra nhiều vụ các đối tượng sử dụng thuốc độc (thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ... ) để giải quyết mâu thuẫn trong gia đình, hàng xóm, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe người khác.



Liên tiếp xảy ra các vụ việc người dân sử dụng dòng điện có hiệu điện thế cao (điện lưới sinh hoạt hoặc điện kích tăng áp từ ắc quy) để bẫy diệt chuột ngoài cánh đồng, gây nên những hậu quả rất nghiêm trọng, dẫn đến chết người, tổn hại về sức khoẻ tinh thần cho chính những người sử dụng và cho những người khác.

Đáng chú ý, vẫn còn xảy ra một số vụ giết người xuất phát từ nguyên nhân vay nợ và đòi nợ… Hành vi giết người, cố ý gây thương tích đối với người thân trong gia đình do các đối tượng có bệnh lý về tâm thần hoặc bị ảo giác do sử dụng ma túy đá (ngáo đá) vẫn còn tiềm ẩn.

Một trong những nguyên nhân sâu xa của tình trạng trên là do sự tác động xấu của mặt trái kinh tế thị trường, xu hướng coi trọng kinh tế, vì lợi ích vật chất người ta có thể làm bất cứ việc gì kể cả hành vi phạm pháp....

Thời gian tới, tình hình tội phạm hình sự nói chung và tội phạm giết người nói riêng sẽ tiếp tục có diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng giết người do các mâu thuẫn phát sinh không được phát hiện và giải quyết kịp thời, giết người do mâu thuẫn trong nợ nần tiền bạc; giết người gây ra bởi các đối tượng bị tâm thần, bị ảo giác do sử dụng ma túy; giết người do mâu thuẫn bột phát...

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác phòng chống tội phạm giết người, chủ động và nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, với mục tiêu kéo giảm ít nhất 5 % số vụ tội phạm về trật tự xã hội năm 2021, Công an Hải Dương đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ, điều tra, xử lý tội phạm giết người, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.