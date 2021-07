Chủ phòng khám ở TP.HCM chở thi thể cô gái nâng ngực đến trại hòm ở Trà Vinh: Xưng là nhà từ thiện

Theo tin từ chuyên trang Công an TP.HCM/báo Công an nhân dân, vào đêm 4/7, Công an xã Hòa Ân (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) nhận được tin báo của người dân về việc có 2 người từ TP.HCM lái xe ô tô chở một thi thể nữ đến một trại hòm yêu cầu khâm liệm và đem mai táng.

Công an xác minh 2 người này ông là P.Đ.H. (59 tuổi) và con gái ông H. (17 tuổi, cùng ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM). Nạn nhân là chị N.T.T. (30 tuổi, ngụ tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân).



Tuổi trẻ online thuật lại, ban đầu, ông H. khai, sáng 3/7, chị N.T.T. (30 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM) đến phòng khám của ông để phẫu thuật nâng ngực. Trong quá trình phẫu thuật, cô gái này tím tái, khó thở rồi tử vong. Ông H. đưa thi thể nạn nhân lên ô tô rồi cùng con gái chở đến huyện Cầu Kè, sau đó người ở trại hòm nhận thấy dấu hiệu bất thường nên báo cơ quan công an.



Theo thuật lại của VnExpress, thời điểm nữ khách hàng tử vong, nam bác sĩ tìm trong người nạn nhân thấy tờ giấy ghi số điện thoại kèm tên Má Mi. Một người phụ nữ nghe điện thoại nhận là mẹ của cô gái, ngụ tại xã Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Sau đó, bác sĩ cùng con gái chở thi thể cô gái bằng ô tô về tỉnh Trà Vinh.

Xe lạc đường sang TP Cần Thơ, sau đó tiếp tục quay về hướng Trà Vinh. Khi tới xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, điện thoại hết pin không liên lạc được với gia đình cô gái nên nam bác sĩ cho xe ghé vào một trại hòm. Bác sĩ này xưng là nhà từ thiện, nhờ trại hòm khâm liệm thi thể cô gái với chi phí 20 triệu đồng, đưa trước 2 triệu.

Bác sĩ này nhờ trại hòm bảo quản thi thể, hứa hôm sau có người tới thanh toán đủ tiền và nhận thi thể. Thấy sự việc có dấu hiệu bất thường nên chủ trại hòm đã báo công an.