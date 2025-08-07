Hai bé trai tiên lượng xấu vì sơ cứu sai khi đuối nước

Bác sĩ Nguyễn Văn Thắng, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), cho biết tại đây vừa tiếp nhận 3 ca đuối nước, trong đó 2 trường hợp tiên lượng rất xấu do sơ cứu không đúng cách, 1 ca còn lại có tiến triển tốt nhờ được cấp cứu kịp thời.

Bé trai 6 tuổi bị đuối nước đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nặng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trường hợp thứ nhất là bé trai 6 tuổi, bị ngã xuống sông khi đang chơi. Gia đình phát hiện đưa lên bờ nhưng không thực hiện ép tim, thổi ngạt mà lại bế trẻ chạy vòng quanh.

Sau đó, trẻ được đưa đến cơ sở y tế địa phương, được cấp cứu ngừng tim bằng ép tim, thổi ngạt kết hợp tiêm adrenaline. Trẻ có nhịp tim trở lại và được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương, nhưng vẫn nguy kịch.

Trường hợp thứ hai là bé trai 13 tuổi, bị đuối nước khi xuống ao nhặt cầu lông. Trẻ không biết bơi, bị chìm, được người dân phát hiện và sơ cứu sai cách tương tự. Sau khoảng 30 phút ngừng tuần hoàn, trẻ nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, nguy cơ chết não.

Trường hợp thứ ba là bé trai 20 tháng tuổi, rơi xuống mương nước gần nhà. Trẻ được phát hiện sau 6 phút, trong tình trạng ngừng thở, tím tái. Gia đình lập tức tiến hành ép tim, thổi ngạt.

Sau vài phút, trẻ hồng hào trở lại và được đưa đến viện. Hiện trẻ hồi phục tốt, tiên lượng khả quan.

Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo cấp cứu đuối nước

Bác sĩ Thắng nhấn mạnh với trẻ đuối nước, đặc biệt khi ngừng tim ngừng thở, cấp cứu ép tim thổi ngạt càng sớm càng tăng cơ hội cứu sống. Tuy nhiên, thực tế đáng lo ngại là nhiều trẻ bị sơ cứu sai cách bằng cách bế dốc ngược và chạy vòng quanh, dẫn đến mất "thời gian vàng" trong hồi sức cấp cứu cho trẻ có ngừng thở ngừng tim.

Việc sơ cứu sai cách làm tăng nguy cơ tử vong hoặc di chứng nặng đối với người bị đuối nước. Chưa kể, việc dốc ngược trẻ tạo nguy cơ nước, thức ăn, dịch dạ dày trào ngược vào đường hô hấp, làm gia tăng tổn thương phổi ở giai đoạn sau, khiến việc điều trị trở nên khó khăn.