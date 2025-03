Hack tài khoản facebook để lừa đảo, lập 10 sổ tiết kiệm hàng tỉ đồng

Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Đức (31 tuổi), trú xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị về thành phố Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng di lý Nguyễn Văn Đức từ Quảng Trị về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát hình sự về triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tại sản; đồng thời, qua công tác nắm tình hình và thông tin từ bị hại cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự xác định từ đầu năm 2025 đến nay, nhiều người Việt Nam có người thân đang sinh sống ở nước ngoài bị các đối tượng giả danh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội facebook.

Thủ đoạn của các đối tượng là hack facebook của những người Việt đang sinh sống ở nước ngoài, sau đó dùng những tài khoản này để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Đơn cử, ngày 14/3, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận thông tin của chị Vũ Thị T (59 tuổi), trú phường An Hải Nam, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về việc con dâu của chị đang sinh sống ở nước ngoài bị đối tượng không rõ lai lịch hack tài khoản facebook. Sau đó đối tượng mạo danh con dâu nhắn tin cho chị T. nói đang làm dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam cho Việt kiều.

Đối tượng mạo danh nhờ chị T. chuyển tiền cho người thân của khách hàng tại Việt Nam, sau đó khách hàng sẽ chuyển tiền lại cho con dâu chị. Vì tin tưởng nên chị T. đã chuyển 490 triệu đồng vào số tài khoản do đối tượng mạo danh cung cấp và bị chiếm đoạt.

Sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Nguyễn Văn Đức là nghi phạm thực hiện hành vi trên. Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành triệu tập và khám xét nơi ở của Đức.

Tang vật thu giữ trong vụ việc

Tại cơ quan công an, Đức thừa nhận đã sử dụng kỹ thuật máy tính để hack facebook, sau đó chiếm quyền sử dụng tài khoản. Đức sử dụng tài khoản hack được, mạo danh chủ tài khoản để liên lạc, nhắn tin cho người thân, bạn bè, người quen trong danh bạ thông báo đang làm dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam cho Việt kiều nhằm chiếm đoạt. Để tránh công an truy vết theo dòng tiền, đối tượng sử dụng các tài khoản game để nhận tiền lừa đảo…

Cùng với việc bắt giữ đối tượng, qua khám xét, Phòng Cảnh sát hình sự tạm giữ tang vật gồm 6 điện thoại di động các loại, 154 triệu đồng tiền mặt, 10 sổ tiết kiệm trị giá 1,3 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra mở rộng.