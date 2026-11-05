Haaland kiếm tiền thế nào?

Haaland vượt Ronaldo thành cầu thủ "đắt show" nhất thế giới.

Erling Haaland đã chính thức vươn lên trở thành cầu thủ bóng đá có sức hút thương mại lớn nhất thế giới năm 2026. Màn bùng nổ tại World Cup cùng chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân đột phá trên mạng xã hội đã biến chân sút của Manchester City thành cái tên được các tập đoàn toàn cầu săn đón hàng đầu.

Theo bảng xếp hạng sức hút thương mại VĐV thường niên do tổ chức SportsPro công bố năm 2026, Erling Haaland đứng ở vị trí thứ 4 trên toàn thế giới và là đại diện duy nhất của môn thể thao vua góp mặt trong top 10. Đáng chú ý, tiền đạo 26 tuổi đã vượt qua hàng loạt ngôi sao đương đại như Cristiano Ronaldo (tụt xuống hạng 14), Kylian Mbappé (hạng 19), Vinícius Júnior (hạng 20), Lamine Yamal (hạng 23) và Lionel Messi (hạng 27).

Haaland vượt Ronaldo trở thành cầu thủ sở hữu giá trị thương mại tốt nhất làng thể thao thế giới (Ảnh: Sun)

Tại World Cup 2026, Haaland là nhân tố chủ chốt đưa tuyển Na Uy trở lại giải đấu sau 28 năm và tiến thẳng vào tứ kết. Màn trình diễn rực rỡ với 7 bàn thắng sau 5 trận - trong đó có cú đúp loại Brazil ở vòng 16 đội đã tạo nên cơn sốt truyền thông lớn. Chỉ riêng trong thời gian diễn ra giải đấu, trang Instagram cá nhân của anh đã thu hút thêm 32 triệu người theo dõi, kỷ lục đối với một cầu thủ tham dự World Cup.

Bên cạnh dấu ấn chuyên môn, Haaland còn thành công trong việc đưa hình ảnh cá nhân đến gần hơn với công chúng thông qua kênh YouTube chính thức được ra mắt từ tháng 10/2025. Bằng cách chia sẻ cuộc sống đời thường, phong cách sống hài hước và các màn hợp tác cùng những nhân vật nổi tiếng như Pep Guardiola, Jack Grealish hay nhóm creator Sidemen, kênh của anh nhanh chóng cán mốc 4,6 triệu người đăng ký và thu về gần 250 triệu lượt xem. Chiến lược này giúp tiền đạo người Na Uy phủ sóng mạnh mẽ tại thị trường Mỹ và tiếp cận hiệu quả thế hệ khán giả trẻ.

Hiện tại, Haaland đang nắm giữ hàng loạt hợp đồng tài trợ béo bở với các thương hiệu toàn cầu như Nike, Beats by Dre, Breitling và Budweiser. Trong đó, thỏa thuận hợp tác dài hạn với Nike được giới chuyên môn đánh giá là một trong những hợp đồng thương mại kỷ lục của lịch sử bóng đá.

Việc Ronaldo và Messi tụt hạng trên bảng xếp hạng năm nay không đồng nghĩa với việc giá trị thương hiệu của họ suy giảm. Theo phân tích từ SportsPro, phương pháp đánh giá của bảng xếp hạng 2026 tập trung mạnh vào tốc độ tăng trưởng độ nổi tiếng và dư địa phát triển trong tương lai. Đây là những tiêu chí mang lại lợi thế vượt trội cho các ngôi sao đang ở đỉnh cao phong độ như Haaland. Sự thay đổi này cũng phản ánh xu hướng mới của ngành công nghiệp thể thao: thành tích trên sân cỏ giờ đây chỉ là điều kiện cần, còn khả năng kết nối và tạo ảnh hưởng ngoài đường biên mới là điều kiện đủ để tạo nên một biểu tượng thương mại toàn cầu.

Haaland tạo thương hiệu cá nhân với độ nhận diện cao (Ảnh: Getty)

Haaland kiếm tiền thế nào?

Không chỉ là một "máy săn bàn" thượng hạng, Erling Haaland còn sở hữu mô hình kiếm tiền đa tầng cực kỳ hiệu quả, mang về thu nhập ước tính từ 60 đến 80 triệu USD mỗi năm. Nền tảng tài chính của chân sút người Na Uy đến từ bản hợp đồng đắt giá với Manchester City, nơi anh nhận mức lương cứng khoảng 525.000 bảng/tuần - con số có thể cán mốc gần 900.000 bảng/tuần nếu tính cả các khoản thưởng thành tích và danh hiệu. Bên ngoài sân cỏ, sức hút thương mại bùng nổ mang lại cho anh thêm hàng chục triệu USD từ các bản hợp đồng đại diện toàn cầu. Bên cạnh đó, Haaland còn chủ động mở rộng nguồn thu bằng cách "bắt trend" truyền thông số qua kênh YouTube triệu view và trang Instagram cá nhân đầy sức hút. Đứng sau thành công này là chiến lược quản lý tài sản bài bản của gia đình, giúp anh tái đầu tư dòng tiền vào bất động sản cao cấp và nắm giữ cổ phần tại các doanh nghiệp tiềm năng, dần đặt nền móng cho một đế chế kinh doanh bền vững ngay khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.