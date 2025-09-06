HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hà Tĩnh: Một người đàn ông tự thiêu ngay giữa đường

Sự việc người đàn ông tự thiêu xảy ra vào sáng 6/9, tại xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 6/9, tin từ UBND xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn xảy ra sự việc một người đàn ông tử vong khi dùng củi tự thiêu.

Hiện trường xảy ra cái chết thương tâm của anh B.

Theo đó, khoảng 7h45 cùng ngày, anh N.L.B. (SN 1980), trú tại thôn Hương Giang, xã Thượng Đức, tự thiêu ngay trước lối đi vào nhà. Khi mọi người phát hiện sự việc thi thể anh B. đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Khi Công an đến hiện trường đã phát hiện một bức thư tuyệt mệnh của anh B về việc dặn dò vợ con.

Vợ con anh B. còn cung cấp một số tin nhắn của anh này gửi cho vợ con thể hiện nội dung có ý định tự tử.

Quá trình làm việc, gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên Công an xã Thượng Đức đã lập biên bản và bàn giao thi thể cho gia đình mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

