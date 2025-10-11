HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hà Nội vừa mưa, nhiều nơi đã lại ngập

PV |

Sáng ngày 11/10, Hà Nội tiếp tục đón những cơn mưa lớn.

Sáng 11/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 3 giờ kể từ thời điểm phát đi tin báo lúc 7h30, vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh và gây mưa cho các khu vực Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Ứng Hòa (Hà Nội). Vùng mây này tiếp tục di chuyển và mở rộng về phía nội thành.

Theo ghi nhận, mưa dông đã xảy ra tại các khu vực nói trên và lan sang nhiều phường, xã khác của nội thành Hà Nội.

Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh có thể xuất hiện. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở mức cấp 1.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, sắp tới miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tiên trong tháng. Thời tiết nhiều nơi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nền nhiệt giảm.

Ảnh: Như Hoàn

