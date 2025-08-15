"Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử 1945": Đêm nghệ thuật khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Hà Nội đang hân hoan chào đón một đêm nghệ thuật đặc biệt – “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945”, diễn ra vào lúc 20h tối thứ Sáu, ngày 15/8/2025 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, trước Nhà hát Lớn. Đây là chương trình cấp thành phố, quy tụ đông đảo nghệ sĩ như NSƯT Xuân Hinh, NSND Hoàng Anh Tú, ca sĩ Khánh Linh, ca sĩ Hoàng Hải, nhóm Oplus... cùng các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 để phục vụ khán giả cả nước.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Sự kiện gợi nhắc mùa thu lịch sử cách đây 80 năm, khi Hà Nội hòa trong khí thế cách mạng, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật sẽ hòa quyện để tái hiện niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tình yêu nước dào dạt trong mỗi trái tim người Việt.

Đây là sự kiện mở, không bán vé, mọi người dân đều có thể trực tiếp đến thưởng thức tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Với vị trí trung tâm, ban tổ chức dự kiến lượng người tham dự rất đông, khuyến nghị công chúng đi sớm và sử dụng phương tiện công cộng để có trải nghiệm trọn vẹn nhất.

Các thông tin được cập nhật đầy đủ trên app A80.

Những ai không có điều kiện đến tận nơi vẫn có thể hòa chung không khí qua sóng truyền hình trực tiếp trên VTV1. Đồng thời, toàn bộ thông tin về các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện A80 cũng được cập nhật tại web/app: https://a80.hanoi.gov.vn/.