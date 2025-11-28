UBND Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến cho Nghị quyết về chính sách, biện pháp hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

﻿Dự thảo có 3 cơ chế chính sách lớn gồm:

1. Chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch.

2. Quy định các biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường.

3. Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch.

Riêng﻿ về hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống trạm tiếp năng lượng sạch công cộng, thành phố đưa ra 5 phương hướng:

1. Ngân sách Thành phố hỗ trợ 30% tiền lãi vay ngân hàng hoặc được vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển Thành phố với toàn bộ giá trị hợp đồng vay được thực hiện trong thời gian vay vốn (tối đa không quá 05 năm) đối với các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng trạm tiếp năng lượng sạch công cộng.

Theo UBND Thành phố Hà Nôi, việc được hỗ trợ 30% lãi suất vay hoặc vay từ Quỹ Đầu tư phát triển với lãi suất ưu đãi khoảng 4,98% giúp giảm áp lực tài chính, thúc đẩy doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi phương tiện, góp phần giảm khí thải và bụi mịn.﻿

2. Ngân sách Thành phố hỗ trợ 50% chi phí giải phóng mặt bằng; 100% tiền thuê đất trong 05 năm đầu đối với dự án đầu tư trạm tiếp năng lượng sạch công cộng.

Thực tế hiện nay, một số doanh nghiệp đầu tư trạm sạc theo mô hình sở hữu riêng, không cho phép chia sẻ với phương tiện của hãng khác. Tuy nhiên, đối với hạ tầng công cộng, được đầu tư trên đất công hoặc thuộc sở hữu Nhà nước, yêu cầu đặt ra là phải tương thích và phục vụ phương tiện của nhiều hãng sản xuất khác nhau, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, bảo đảm tính công bằng, minh bạch và hiệu quả sử dụng tài sản công.﻿

3. Dự án đầu tư xây dựng hệ thống trạm tiếp năng lượng sạch công cộng được thực hiện ngay việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án mà không phải thực hiện thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và các thủ tục khác có liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan.

4. Miễn phí khảo sát, thiết kế đường dây khi thực hiện đấu nối lưới điện khu vực dự án.

5. Ủy ban nhân dân Thành phố quy định việc đơn giản, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư phát triển hệ thống trạm tiếp năng lượng sạch công cộng.

﻿Về thi hành nghị quyết, nguồn lực từ Ngân sách Thành phố hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, phí, bố trí vốn vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, ưu tiên về nguồn lực hạ tầng, đầu tư cho cá nhân và tổ chức trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách của Thành phố. Dự kiến bao gồm chi ngân sách hỗ trợ: 17.470 tỷ đồng; bố trí ngân sách cho vay ưu đãi: 22.410 tỷ đồng; thu ngân sách (từ lãi cho vay): 781 tỷ đồng.

Ngoài ra, sẽ có nguồn lực ngoài ngân sách, ví dụ là ﻿nguồn lực của doanh nghiệp hỗ trợ giảm giá phương tiện xanh sạch, miễn phí sử dụng hạ tầng trạm sạc, cho thuê phương tiện, các chính sách ưu đãi bán hàng; nguồn lực từ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cho đầu tư mua sắm phương tiện chuyển đổi; nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế, quỹ đầu tư xanh; các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật.