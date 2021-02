Hà Nội: Thông tin bước đầu vụ người đàn ông Nhật Bản tử vong tại khách sạn dương tính SARS-CoV-2

Chiều 14/2, Sở Y tế Hà Nội xác nhận thông tin người đàn ông quốc tịch Nhật Bản tử vong tại khách sạn Somerset Westpoint, số 2 đường Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ) có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, khoảng 21h45 ngày 13/2, Trạm Y tế phường Quảng An báo cáo Trung tâm Y tế quận Tây Hồ về việc phát hiện một người đàn ông nước ngoài tử vong tại khách sạn Somerset Westpoint.

Người đàn ông này sinh năm 1967, nhập cảnh Việt Nam ngày 17/1, cách ly tập trung tại phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Trong thời gian cách ly, người đàn ông quốc tịch Nhật Bản này có 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2 vào hai ngày 17/1 và 31/1.

Sau thời gian cách ly, người đàn ông 54 tuổi đã di chuyển bằng máy bay từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ra Hà Nội và tiếp tục tự cách ly tại khách sạn Somerset Westpoint từ khoảng 14h ngày 1/2.

Đến ngày 13/2 là ngày thứ 13 người đàn ông này thuê phòng tại tầng 9 của khách sạn.

Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế quận Tây Hồ đã chỉ đạo Đội đáp ứng nhanh số 3 của Trung tâm và cán bộ Trạm Y tế phường Quảng An thực hiện điều tra, rà soát.

Qua trao đổi với người đại diện khách sạn và Công an phường cho thấy, thời gian phát hiện bệnh nhân tử vong là khoảng hơn 19h.

Ngay lập tức, phía khách sạn đã báo Trung tâm Cấp cứu 115 và cơ quan công an. Sau đó, cán bộ Trung tâm Cấp cứu 115 tới khám, chẩn đoán bệnh nhân đã tử vong.

Ngay khi nhận được thông tin, Đội đáp ứng nhanh số 3 của Trung tâm Y tế quận Tây Hồ và Trạm Y tế phường Quảng An đã tiến hành điều tra tại khách sạn Somerset Westpoint, lấy mẫu trường hợp tử vong, phun khử khuẩn khu vực lấy mẫu và khu vực môi trường xung quanh, ngay lập tức vận chuyển mẫu lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội theo đúng quy định.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, người đàn ông này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đại sứ quán Nhật Bản đã gọi xe chuyên dụng đến vận chuyển thi thể người đàn ông trên đến Nhà tang lễ Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức.

Đồng thời, Trung tâm Y tế quận đã báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận Tây Hồ và phường Quảng An; đề nghị Trạm Y tế phường Quảng An tham mưu UBND phường Quảng An tiến hành phong tỏa toàn bộ tầng 9 của khách sạn, ra quyết định cách ly toàn bộ khách đang lưu trú tại tầng 9, chờ kết quả xét nghiệm.

Tầng khách sạn nơi người đàn ông nước ngoài này thuê có 14 phòng và 12 người khác.

Theo CDC Hà Nội, lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly toàn bộ khách sạn trên với 139 khách và nhân viên.

Trước đó, để phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sỹ tham gia giải quyết vụ việc người đàn ông tử vong này, Công an TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát số cán bộ chiến sỹ của đơn vị có tiếp xúc với những cán bộ chiến sĩ tham gia điều tra, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường... và những người thuộc diện F1, F2, F3 và báo cáo danh sách về Công an TP.