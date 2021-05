Hà Nội: Thanh niên được trả công 10 triệu khi thuê nhà cho người Trung Quốc nhập cảnh chui

Tối 9/5, Công an Hà Nội cho biết, lực lượng An ninh Công an thành phố phối hợp Công an quận Bắc Từ Liêm và Cục nghiệp vụ - Bộ Công an, tiến hành kiểm tra hành chính tại P3817, toà S4, chung cư Goldmart City, 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm vào hôm 8/4 phát hiện một người quốc tịch Trung Quốc tên Meng Zhong Xing, lưu trú trái phép, không có hộ chiếu, giấy thị thực cũng như các giấy tờ khác có giá trị nhập cảnh tại Việt Nam.



Quá trình điều tra xác định, đầu tháng 4/2021, thông qua một người quen tại tỉnh Nam Ninh, Trung Quốc, Xing đã liên hệ điện thoại với Nguyễn Xuân Phức (ở Việt Nam), nhờ thuê nhà tại Hà Nội trong thời gian 1 tháng, mọi chi phí Xing chi trả và hứa trả công cho Phức 10 triệu đồng.

Ngày 14/4, Phức thuê 1 căn hộ tại chung cư Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, Hà Nội. Sau đó Phức nhắn thông tin địa chỉ cho Xing. Đến 17/4, Xing và 3 người Trung Quốc khác (hiện chưa xác định được) nhập cảnh trái phép qua đường bộ và đến căn hộ trên, tiếp đó, có thêm 1 người Trung Quốc khác nữa đến ở cùng.

Về phần đối tượng Phức, sau khi thuê nhà cho Xing, anh ta có khoảng 2-3 lần quay lại căn hộ trên.

Đối tượng Nguyễn Xuân Phức.

Hai ngày sau, Xing đề nghị Phức thuê thêm 1 căn hộ khác nên ngày 19/4, Phức ký hợp đồng thuê P3817, toà S4, trung cư Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Đến 29/4, Phức đưa Xing đến xem rồi chuyển về căn hộ trên mua thực phẩm, sim điện thoại.

Cơ quan điều tra kết luận, hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép của Trần Xuân Phức phạm vào điều 348 Bộ luật Hình sự.

Đối với Meng Zhong Xing, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận, lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi tập trung cách ly tại bệnh viện Công an thành phố Hà Nội theo quy định.

Cũng trong ngày 8/4, lực lượng chức năng kiểm tra căn hộ số 109, Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, phát hiện 3 người Trung Quốc. Cảnh sát xác định ban đầu, 2 người trong số đó có giấy tờ nhập cảnh (còn thời hạn); người còn lại khai nhận họ tên là Who Hou Zhi (SN 1995, có vợ con đang sống tại huyện Quốc Oai) - do mâu thuẫn với vợ, bị vợ xé hộ chiếu nên không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Vụ việc đang được các đơn vị chức năng Công an Hà Nội xác minh, làm rõ.