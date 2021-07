Hà Nội: Tạm thời phong toả tòa nhà Bộ Công Thương do liên quan tới trường hợp F0

Trường hợp mắc Covid-19 là nhân viên tại Viện Cơ khí năng lượng và mỏ Vinacomin. 14h30 ngày 14/7, người này đến Cục An toàn môi trường số 25 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền chuyển công văn, hồ sơ và được ông H (công chức Phòng An toàn Khoáng sản và Vật liệu nổ Công nghiệp, Cục An toàn Môi trường) hướng dẫn tại bàn tiếp nhận hồ sơ khu vực tiền sảnh của Cục, khoảng 1 - 2 phút.



Cả hai có đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi trao đổi công việc. Sau đó, F0 vào Văn phòng Cục nộp hồ sơ cho Văn thư Cục, có đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, nộp xong ra ngay, không trao đổi.

Thông tin sơ bộ ban đầu, Cục An toàn môi trường (Bộ Công Thương) xác định có 9 trường hợp tiếp xúc gần với ông H, thuộc diện nghi là F2.

Thông báo của Bộ Công Thương.

Đại điện UBND phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện tại, tòa nhà Bộ Công Thương (25 Ngô Quyền) đang được phong toả tạm thời để thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19.

Trước đó, vào 10 giờ cùng ngày Sở Y tế Hà Nội thông tin, ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là F1 của bệnh nhân N.T.H.N (liên quan đến Bắc Ninh).

Bệnh nhân N.T.H.N làm tại Trung tâm Nghiên cứu thiết kế Cơ khi thuộc Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin, địa chỉ 565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân.

2 trường hợp mới phát hiện là bệnh nhân N.Đ.M (nam, SN 1986; địa chỉ Nghĩa Đô, Cầu Giấy) và T.H.T (nữ, SN 1991; địa chỉ Mộ Lao, Hà Đông).

Ngày 15/7 cả 2 trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 16/7 có kết quả dương tính SARS-CoV-2.