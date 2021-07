Hà Nội: Tạm phong tỏa trụ sở CA phường Lê Đại Hành do 1 công an test nhanh dương tính

Đêm 26/7, lãnh đạo UBND phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xác nhận, một cán bộ công an phường đã có kết quả xét nghiệm bằng test nhanh dương tính SARS-CoV-2. Hiện đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định.

Sau khi được thông báo, toàn bộ 35 người khác liên quan tại Công an phường Lê Đại Hành đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tạm thời tại trụ sở Công an phường để xác minh dịch tễ.

Trụ sở công an phường cũng đã tạm được phong toả để chờ kết quả xét nghiệm.

Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo phương án tăng cường Công an quận Hai Bà Trưng xuống để giải quyết công việc tại công an phường Lê Đại Hành.

Gần 23h đêm 26/7, trụ sở Công an phường Lê Đại Hành ở số 41 phố Nguyễn Đình Chiểu (Hai Bà Trưng) đã được căng dây xung quanh và tiến hành phun khử khuẩn.

Trước đó, trong ngày hôm nay, Hà Nội đã ghi nhận 64 ca dương tính SARS-CoV-2. Riêng tại Bệnh viện Phổi Hà Nội ghi nhận 27 ca dương tính.

Tuy nhiên, theo thông báo của Bộ Y tế thì trong ngày hôm nay, đã công bố 81 ca mắc Covid-19 ở Hà Nội.