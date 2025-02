Hà Nội sử dụng hơn 600 cụm camera giám sát “phạt nguội” vi phạm giao thông

Các hành vi như vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, dừng đỗ sai quy định sẽ được ghi nhận và xử lý theo hình thức trực tiếp hoặc “phạt nguội”. (Ảnh: QĐND)

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cho biết lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tăng cường sử dụng hệ thống camera giám sát để phát hiện, xử lý vi phạm và giải quyết các sự cố giao thông.

Các hành vi như vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, dừng đỗ sai quy định sẽ được ghi nhận để xử lý theo hình thức trực tiếp hoặc "phạt nguội".

Theo kế hoạch, từ 13/2, hơn 600 cụm camera giám sát giao thông trên địa bàn thành phố sẽ hoạt động 24/24 giờ, ghi nhận các vi phạm tại các tuyến đường, dữ liệu sẽ được truyền trực tiếp về Trung tâm chỉ huy giao thông (Phòng CSGT).

Tại đây, các cán bộ sẽ trực tiếp theo dõi, phân tích hình ảnh, ghi nhận đặc điểm, biển số, hành vi vi phạm, thông tin sẽ được chuyển đến các tổ cảnh sát đang làm nhiệm vụ trên tuyến. Khi nhận được thông tin về xe vi phạm, các tổ công tác sẽ dừng xe kiểm tra, xử lý.

Người vi phạm có thể xem hình ảnh vi phạm ngay tại hiện trường qua thiết bị điện tử của lực lượng chức năng.

Trường hợp chưa có ngay hình ảnh, dữ liệu sẽ được cung cấp khi người vi phạm đến giải quyết tại trụ sở cảnh sát giao thông.

Với trường hợp xe không thể dừng ngay để kiểm tra, đơn vị chức năng sẽ xác minh, gửi thông báo vi phạm và xử lý theo trình tự quy định tại thông tư số 73/2024/TT-BCA.

Ngoài xử lý vi phạm, hệ thống camera giám sát còn giúp lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình giao thông, phát hiện và giải quyết kịp thời các vụ tai nạn, sự cố phát sinh, phối hợp điều tiết, phòng ngừa ùn tắc và hỗ trợ các lực lượng khác trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cho hay việc xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế vi phạm và tai nạn; đồng thời tăng cường công nghệ còn giúp quá trình xử lý minh bạch, góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành luật giao thông, hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.