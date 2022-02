Hà Nội: Sẽ lấy mẫu xét nghiệm nhanh hàng ngày các thực phẩm tại chợ

Theo đó, Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiến hành tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn việc triển khai Đề án đến các cán bộ có liên quan, các đơn vị quản lý chợ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ.

Thời gian tới tại các chợ sẽ được lắp đặt nhà trạm ở vị trí thuận lợi phục vụ Tổ kiểm tra làm việc, lấy mẫu xét nghiệm nhanh hàng ngày đối với các thực phẩm kinh doanh trong chợ.



Đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm cố định trong chợ trên địa bàn TP Hà Nội phải chấp hành đầy đủ các quy định như: có đăng ký kinh doanh; được cấp biển nhận diện; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về con người, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm rõ ràng, việc bảo quản thực phẩm bảo đảm chất lượng theo quy định.

Theo kế hoạch đề ra, đến hết tháng 12/2022, 100% đơn vị quản lý chợ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cố định tại chợ được tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; 100% đơn vị quản lý chợ xây dựng, ban hành quy chế về quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm; 100% chợ được giám sát, lấy mẫu kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm.

Tối thiểu 50% các chợ đang hoạt động được nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, đầu tư, đáp ứng các tiêu chí chợ bảo đảm an toàn thực phẩm, văn minh thương mại.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát, theo dõi việc thực hiện các giấy tờ, thủ tục pháp lý liên quan đến kinh doanh thực phẩm, chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và nội quy chợ của các cơ sở kinh doanh trong chợ phục vụ công tác cấp/ thu hồi biển nhận diện theo quy định.

