Hà Nội: Phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người Nhật tử vong tại khách sạn ở Tây Hồ

Tối 14/2, Thượng tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng tham mưu Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi tổ chức khám nghiệm, công an bước đầu xác định người đàn ông quốc tịch Nhật Bản tử vong ở khách sạn Somerset Westpoint do suy hô hấp, không có dấu hiệu hình sự.

Theo Thượng tá Nghĩa do nạn nhân là người nước ngoài nên hiện Công an TP Hà Nội đang phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tiến hành mổ tử thi nạn nhân để xác định nguyên nhân chính xác ông này tử vong.

Hiện, công an phối hợp với CDC Hà Nội và các đơn vị khác tiến hành những thủ tục khoanh vùng, cách ly đối với khách sạn mà nạn nhân lưu trú.



Trước đó, chiều 14/2, lãnh đạo UBND phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng khoanh vùng khách sạn Somerset Westpoint trên địa bàn phường Quảng An (Tây Hồ) do có một người nước ngoài tử vong tại đây.

Nạn nhân được xác định tử vong vào đêm qua (13/2). Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng khoanh vùng khách sạn này