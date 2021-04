Hà Nội: Nhiều tuyến phố biến thành "sông", nước ngập ngang thân người trong sáng 17/4

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên ở khu vực Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội đã có mưa rào và dông, một số nơi có mưa vừa, mưa to. Trận mưa to đầu mùa vào rạng sáng nay (17/4) đã khiến một số tuyến đường của thủ đô ngập úng nghiêm trọng. (Ảnh: FB)