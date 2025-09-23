HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy tử vong sau va chạm với xe bồn

Thanh Hà |

Ngày 23/9, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và xe bồn trên địa bàn xã Mỹ Đức (Hà Nội) khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy tử vong sau va chạm với xe bồn- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, tài xế B.V.T (SN 1987) điều khiển xe bồn trộn bê tông mang BKS 28C-084.XX, lưu thông qua ngã 5 Tế Tiêu theo hướng đi Hương Sơn (Mỹ Đức) xảy ra va chạm với xe máy do người phụ nữ điều khiển.

Hậu quả khiến người đi xe máy là chị N.T.H (SN 1996, người địa phương) tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe máy biến dạng sau cú va chạm.

Tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường phối hợp với công an sở tại phân luồng giao thông phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

