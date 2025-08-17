Hà Nội: Nam thanh niên 17 tuổi rời khỏi nhà để lại lời nhắn "sẽ tự vẫn", gia đình lo lắng tìm kiếm khắp nơi

Trao đổi với chúng tôi, người thân của nam thanh niên cho biết, trước khi rời khỏi nhà nam thanh niên không có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên gia đình nhận được lá thư Triệu để lại có nội dung liên quan đến vấn đề "sẽ tự vẫn".

Quá trình gia đình tổ chức đi tìm kiếm, gia đình phát hiện xe và dép của Triệu để trên thành cầu Thăng Long, tuy nhiên không ai trực tiếp nhìn thấy hành động của nam thanh niên.

Người nhà nam thanh niên này lo lắng cho hay, gia đình đang rất mong sớm nhận được thông tin chính xác. "Chúng tôi rất muốn biết chính xác, sợ cháu hành động dại đột, hoặc chỉ dọa gia đình để còn tìm kiếm", người này chia sẻ.

Ai biết hoặc nhìn thấy Triệu ở đâu xin báo cho gia đình (SĐT 0984.387.290 hoặc 0973.761.027).