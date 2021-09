Hà Nội mưa lớn, 8h sáng nhưng trời vẫn "tối sầm"

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ngày hôm nay (15/9), ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm...