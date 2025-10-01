Hà Nội mất ngôi đầu bảng ở lượt 7 giải nữ VĐQG 2025

Trong trận đấu muộn của lượt 7 giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025, đội bóng Hà Nội đã phải nhận thất bại 0-1 trước Thái Nguyên T&T, qua đó đánh mất ngôi đầu bảng vào tay TP.Hồ Chí Minh I. Trận đấu diễn ra vào ngày 1 tháng 10 năm 2025 tại sân Thanh Trì, thu hút nhiều sự chú ý từ người hâm mộ.

Hà Nội, với đội hình mạnh nhất, đã vào trận với mong muốn giành chiến thắng nhằm duy trì vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, Thái Nguyên T&T cũng không kém phần quyết tâm khi cần 3 điểm để bám đuổi nhóm tranh huy chương. Trận đấu bắt đầu khá sôi nổi nhưng không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 58. Cầu thủ Mỹ Anh thực hiện pha căng ngang hiểm hóc, tạo cơ hội cho Nguyễn Thị Bích Thùy dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Thái Nguyên T&T. Dù Hà Nội đã chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng mọi nỗ lực đều không thành công. Họ đành chấp nhận thất bại 0-1 và chấp nhận nhường ngôi đầu bảng cho TP.Hồ Chí Minh I.

Trong một diễn biến khác, Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN) đã có một chiến thắng dễ dàng trước TP.Hồ Chí Minh II với tỷ số 4-0. Phạm Thị Nhâm là người mở tỷ số ở phút 20, trước khi Nguyễn Thị Vạn và Thúy Hằng gia tăng cách biệt lên 3-0 chỉ trong vòng 5 phút trước khi hiệp 1 kết thúc. Hải Yến đã ấn định chiến thắng 4-0 cho đội chủ sân trong hiệp 2.

Những kết quả này đã làm thay đổi đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng, khiến cuộc đua giành chức vô địch trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Các đội bóng đang chuẩn bị cho những lượt đấu tiếp theo với tinh thần quyết tâm cao.