17 năm đẵng đẵng, Thủ đô mới đưa vào vận hành vỏn vẹn 21km metro. Nhưng quỹ thời gian của thập kỷ tới không cho phép sự chậm trễ lặp lại. Phía trước là một mệnh lệnh lịch sử: 600km đường sắt đô thị trong 10 năm.

Ký ức về những chuyến tàu lỗi hẹn

Bà Nguyễn Thị Hòa (65 tuổi) vẫn giữ thói quen nhìn lên những trụ bê tông khổng lồ của tuyến metro vắt ngang đường Xuân Thủy (Cầu Giấy) mỗi sáng đi chợ. "Hồi dự án mới rào đường, con trai tôi vừa vào đại học. Vợ chồng bảo nhau ráng chịu tắc đường vài năm, sau này cháu đi làm bằng tàu điện cho sướng. Giờ cháu đã có vợ, sinh hai đứa con, tàu mới rục rịch chạy được đoạn trên cao, còn đoạn ngầm đi vào trung tâm thì chưa biết bao giờ mới xong", bà Hòa bùi ngùi kể.

Câu chuyện của gia đình bà Hòa là bức tranh thu nhỏ về một "giấc mơ metro" kéo dài đầy khắc khoải của hàng triệu người dân Thủ đô. Khởi công từ những năm cuối thập niên 2000, Hà Nội mang trong mình khát vọng vươn lên thành một siêu đô thị hiện đại. Thời điểm đó, kinh tế bắt đầu cất cánh, nhưng hạ tầng giao thông lại là chiếc áo quá chật. Những bản quy hoạch hoành tráng được vẽ ra, những hiệp định vay vốn ODA hàng tỷ USD được ký kết trong tiếng vỗ tay rộn rã.

Nhưng rồi, 17 năm qua, tính cả tuyến Cát Linh - Hà Đông (13km) và đoạn trên cao Nhổn - Ga Hà Nội (8,5km), Thủ đô mới hoàn thành vỏn vẹn 21km. Nghĩa là, trung bình mỗi năm chúng ta chỉ xây được hơn 1,2km đường sắt đô thị. Đây là con số quá khiêm tốn so với nhu cầu thực tế của một đô thị đang phát triển vũ bão.

"Bức tranh giao thông Hà Nội giống như một người khổng lồ mang đôi giày quá chật, nhích từng bước ngột ngạt và mệt mỏi giữa biển người kẹt cứng mỗi giờ tan tầm."

Lý do nghẽn ở đâu? Không chỉ nằm ở giải phóng mặt bằng – "đặc sản" nhức nhối của hạ tầng giao thông Việt năng, hay nút thắt nằm ở tư duy? Hãy hình dung hệ thống metro của Hà Nội giống như việc xây một ngôi nhà, nhưng mỗi tầng lại thuê một nhà thầu quốc tế khác nhau, dùng tiêu chuẩn khác nhau. Tuyến 2A dùng công nghệ Trung Quốc, tuyến số 3 lại là một tập hợp phức tạp từ tư vấn Pháp, nhà thầu Hàn Quốc, vay vốn từ 4 nhà tài trợ quốc tế với những tiêu chuẩn đan chéo. Hỏng một con ốc cũng phải chờ chuyên gia ngoại bay sang. Mỗi lần trượt giá là một lần dự án chạy vòng quanh "mê hồn trận" thủ tục xin ý kiến.