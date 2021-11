Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân cụ bà 76 tuổi rơi từ tầng 23 chung cư xuống đất tử vong

Liên quan đến vụ việc cụ bà rơi chung cư PCC1 Triều Khúc (phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội) xuống đất tử vong, thông tin với PV, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết, qua điều ban đầu cơ quan công an xác định nạn nhân rơi từ tầng 23 xuống.

Nạn nhân năm nay 76 tuổi, sống cùng chồng 83 tuổi ở tầng 23.



Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.

Hai vợ chồng cao tuổi ở với nhau và nạn nhân thường xuyên ốm đau, bệnh tật, người chồng phải chăm sóc nhiều năm nay.

"Khi chồng đang ngủ có thể bà cụ ra cắt lưới chắn bảo vệ rồi rơi xuống sân tử vong.

Ban đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân có thể là do tự tử...", vị lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân thông tin.

Trước đó, vào khoảng 15h 20 ngày 24/11 tại chung cư PCC1 (số 44 Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam) người dân bất ngờ phát hiện người phụ nữ lớn tuổi rơi xuống sân tử vong.

Được biết, toà chung cư PCC1 mới được đưa vào sử dụng hơn 1 năm nay. Khu vực dưới sảnh toà nhà thường xuyên có đông người qua lại. Toà nhà là gồm tổ hợp văn phòng dịch vụ căn hộ có tổng cộng 27 tầng.