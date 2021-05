Hà Nội: Công an bắt 4 người nghi sử dụng ma túy, phát hiện 2 đối tượng truy nã đặc biệt

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa bắt giữ 2 đối tượng truy nã, trong đó có có đối tượng truy nã đặc biệt về tội Giết người.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, đội điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa phát hiện thông tin liên quan đến các đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn quận Long Biên.

Chiều 27/5 Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Công an quận Long Biên tiến hành kiểm tra phòng 201A tòa A, chung cư Hà Nội Garden City.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 4 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, 1 túi nilon chứa các viên nén màu xanh, 5 chai thủy tinh đựng dung dịch lỏng nghi là ma túy và 2 cân tiểu ly.

Đấu tranh khai thác, những người này khai nhận đó là ma túy để sử dụng. Qua test nhanh, xác định có 3 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Công an quận Đống Đa đã làm rõ 2 trong số 4 đối tượng là Viết Việt Huy (SN 1977; trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đang bị truy nã đặc biệt của Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) về tội Giết người và Phùng Văn Minh (SN 1986; trú tại Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đang bị truy nã của Công an thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng để điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.