Hà Nội có 385 F0 nặng và nguy kịch, số F0 phải thở máy xâm lấn tăng 40%

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, tính tới ngày 5/1/2021, Hà Nội đang điều trị tại nhà cho 25.792 ca Covid-19, điều trị tại khu cách ly 5.256 ca.

Số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện là 4.161 ca, trong đó chỉ có 2.525 F0 nhẹ và không triệu chứng, 1.651 F0 ở mức độ trung bình.



Số bệnh nhân nặng và nguy kịch là 385 bệnh nhân, tăng 16,8% so với 7 ngày trước. Trong đó, có 321 bệnh nhân phải thở Mask, gọng kính, tăng 15,6% so với 7 ngày trước; 21 bệnh nhân phải dùng HFNC; 13 bệnh nhân thở máy không xâm lấn; 36 bệnh nhân thở máy xâm lấn, tăng 40,8% so với 7 ngày trước; 3 bệnh nhân lọc máu.

Số liệu F0 điều trị tại bệnh viện và chuyển nặng trên chưa bao gồm bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, và BV Đại học Y Hà Nội.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 5/1/2022 đến 18h ngày 06/01/2022 Hà Nội ghi nhận 2.716 ca bệnh phân bố tại 415 xã, phường, thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày là Đống Đa 180 ca, Hai Bà Trưng 130 ca, Thanh Trì 128 ca, Hoàng Mai 108 ca, Hà Đông 103 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch lần thứ 4 (từ ngày 29/4/2021) là 62.631 ca bệnh.

Hiện tại, các hoạt động phòng chống dịch như giám sát người về từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, người nhập cảnh; điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần; xét nghiệm; tiếp nhận và điều trị cách ly các trường hợp F0, cách ly điều trị tại nhà và đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vẫn đang được ngành y tế tích cực triển khai.