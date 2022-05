Hà Nội: Cần thủ đuối nước tử vong ở hồ Hoàng Cầu

Vào rạng sáng nay (3/5) nhiều người dân trong lúc đi tập thể dục tại hồ Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện đuối nước nên đã hô hoán mọi người nhảy xuống cứu nhưng không kịp.

Nhận được tin, Công an phường Ô Chợ Dừa và Công an quận Đống Đa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tìm kiếm tung tích nạn nhân. Đến 8h45 sáng nay, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể thanh niên xấu số.

Danh tính nạn nhân là P.V.T. (28 tuổi, quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Nguyên nhân ban đầu nghi có thể do anh T. đi câu cá tại bờ hồ Hoàng Cầu thì cần bị rơi xuống hồ. Khi anh T. bơi xuống hồ để thu lại cần thì bị đuối nước tử vong.

