HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hà Nội: Cá chết xuất hiện trên sông Tô Lịch, màu nước không còn trong xanh

Như Hoàn |

Sáng 23/9, sông Tô Lịch (Hà Nội) xuất hiện nhiều cá chết, nước đổi màu sau khi nguồn bổ cập từ hồ Tây và Nhà máy Yên Xá tạm ngừng.

Sáng 23/9, ghi nhận tại khu vực đầu sông Tô Lịch (giao với đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội), nguồn nước từ hồ Tây đã ngừng bổ cập. Tại đoạn ngã tư phố Quan Hoa - Nguyễn Khánh Toàn (phường Cầu Giấy), màu nước sông đã không còn xanh như những ngày trước.

Đáng chú ý, tại khu vực này xuất hiện một lượng cá chết khá nhiều, chủ yếu là cá rô phi, nổi lềnh bềnh trên mặt nước và mắc lại ở các bè nổi.

Hà Nội: Cá chết xuất hiện trên sông Tô Lịch, màu nước không còn trong xanh- Ảnh 1.

Chỉ sau ít ngày được bổ cập nước hồ Tây, sông Tô Lịch lại trở về tình trạng cũ không còn trong xanh.

Hà Nội: Cá chết xuất hiện trên sông Tô Lịch, màu nước không còn trong xanh- Ảnh 2.

Thậm chí, một số khu vực xuất hiện tình trạng cá chết, nổi trắng bụng

Hà Nội: Cá chết xuất hiện trên sông Tô Lịch, màu nước không còn trong xanh- Ảnh 3.

Cá chết trôi lẫn với túi nilon, rác thải trên sông Tô Lịch. Dòng nước từng trong xanh nhờ bổ cập từ hồ Tây giờ đục ngầu, khiến nhiều người dân đi qua không giấu nổi nỗi hụt hẫng

Trước đó, từ ngày 9/9, thành phố Hà Nội đã đưa vào vận hành tuyến ống riêng dẫn nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch. Hệ thống này gồm hai đường ống HDPE đường kính 1,2 m, dài khoảng 1,5 km, với mục tiêu bổ sung nước, duy trì mực nước sông ở mức ổn định.

Hà Nội: Cá chết xuất hiện trên sông Tô Lịch, màu nước không còn trong xanh- Ảnh 4.

Những con cá chết dạt vào ven bờ hai bên sông Tô Lịch

Hà Nội: Cá chết xuất hiện trên sông Tô Lịch, màu nước không còn trong xanh- Ảnh 5.

Dòng nước đục, từng xác cá lẫn trong rác - khung cảnh sáng 23/9 khiến nhiều người đi đường chậm bước, tiếc nuối cho sông Tô Lịch khi sự hồi sinh mới đây chưa kịp kéo dài.

Ngoài nguồn từ hồ Tây, từ ngày 20/9, nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá cũng được đưa vào sông Tô Lịch thông qua tuyến kênh riêng dài hơn 1,7 km. Lưu lượng bổ cập ban đầu khoảng 200.000 m³ mỗi ngày đêm, tạo thêm nguồn cấp ổn định cho dòng chảy.

Điều tra thông tin cô gái trẻ "tố" bị tài xế taxi sàm sỡ khi đi du lịch ở Ninh Bình
Tags

thành phố Hà Nội

sông Tô Lịch

nhà máy xử lý nước thải Yên Xá

đường Hoàng Quốc Việt

phường Cầu Giấy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại